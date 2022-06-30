По состоянию на 30 июня бензин категории А-95+ подешевел на 17 копеек. В среднем его можно купить на АЗС за 51,99 грн/л.

В то же время стоимость бензина категории А-95 и А-92 остается без изменений и в среднем составляет 50,64 грн/л и 50,30 грн/л соответственно.

Средняя цена дизельного топлива 30 июня составляет 56,40 грн/л. Дизель минимально подорожал. В то же время цены на автогаз в Украине уменьшились на 14 копеек и в среднем по стране составляют 41,67 грн.

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Самую низкую цену на бензин категории А-95 предлагают АЗС UPG (48,90 грн/л), Укрнафта и Авиас (50 грн/л), Укр-Петроль (50,50 грн/л), OKKO, WOG, Рур групп (51 грн/л).

Самый дешевый бензин категории А-92 можно приобрести на АЗС Авиас (49 грн/л) и Укргаздобыча (51 грн/л).

Дизельное топливо в Украине можно купить по цене от 55-57 грн/л (Авиас, Укрнафта, Укр-Петроль, OKKO, WOG, UPG, Рур групп, Катрал).

Самые низкие цены за автогаз предлагают АЗС: Автотранс (39,97 грн/л), Авиас (41,91 грн/л), Укрнафта (41,95 грн/л), WOG (41,97 грн/л).