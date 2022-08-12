Цена на А-95 снова выросла: сколько стоит топливо на АЗС Украины

Цены на некоторые виды топлива на украинских АЗС в пятницу, 12 августа, несколько выросли. В частности, бензин марки А-95 снова подорожал. За день – на 18 копеек (49,98 грн/л).

Стоимость А-92 почти не изменилась и сегодня его реализуют по 48,6 грн/л, то есть на 2 копейки дешевле, чем вчера.

А дизельное топливо наоборот – подорожало на 2 копейки (53,76 грн/л).

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Цены на бензин А-95 на автозаправках:

Укр-Петроль (47,50 грн);

Олас (48,90 грн/л);

Укрнефть, Авиас (49 грн/л);

UPG (50 грн/л);

Shell (50,80 грн/л);

OKKO, WOG (51 грн/л).

Самые низкие цены на бензин А-92 предлагают АЗС ZOG (47 грн/л), Авиас (48 грн/л) и Рур групп (49 грн/л).

Дизель можно приобрести как минимум по 51,5 грн/л на заправках Укр-Петроль, 52 грн/л – на ZOG.

Источник: AutoRia