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Цена на А-95 снова выросла: сколько стоит топливо на АЗС Украины

12 августа 2022, 09:40
Валентина Летяк редактор ленты
Цена на А-95 снова выросла: сколько стоит топливо на АЗС Украины
Источник: Depositphotos

Цены на некоторые виды топлива на украинских АЗС в пятницу, 12 августа, несколько выросли. В частности, бензин марки А-95 снова подорожал. За день – на 18 копеек (49,98 грн/л).

Стоимость А-92 почти не изменилась и сегодня его реализуют по 48,6 грн/л, то есть на 2 копейки дешевле, чем вчера.

А дизельное топливо наоборот – подорожало на 2 копейки (53,76 грн/л).

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Ціни на бензин

Ціни на бензин

Фото: AutoRia

Цены на бензин А-95 на автозаправках:

  • Укр-Петроль (47,50 грн);
  • Олас (48,90 грн/л);
  • Укрнефть, Авиас (49 грн/л);
  • UPG (50 грн/л);
  • Shell (50,80 грн/л);
  • OKKO, WOG (51 грн/л).

Самые низкие цены на бензин А-92 предлагают АЗС ZOG (47 грн/л), Авиас (48 грн/л) и Рур групп (49 грн/л).

Дизель можно приобрести как минимум по 51,5 грн/л на заправках Укр-Петроль, 52 грн/л – на ZOG.

Источник: AutoRia

Теги
Автогаз АЗС дизель Цены на бензин
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