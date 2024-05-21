Июнь приносит в Украину жару, и со сменой сезона приходят и обновленные цены на АЗС, ведь многие из нас едут на дачу, а аграрники во всю трудятся на поле.

Аналитик консалтинговой компании Нефтерынок Александр Сиренко спрогнозировал изменения в цене на топливо в июне 2024 года.

Что будет с ценами на топливо

— Стоимость нефти сейчас в промежутке $83-84 за баррель — это дает надежду, что оптовые цены на дизель и бензин не будут подниматься, если не вмешается второй фактор — курс гривны к валютам. Евро достиг своего рекорда — это не хорошая новость для потребителей топлива, — отмечает Александр.

Эксперт добавил, что третий фактор, влияющий на цену — это спрос. В Украине наблюдается достаточное количество нефтепродуктов, эт окасается бензина, газа и дизеля. Последнего на АЗС в избытке.

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— Предложений по дизелю больше, чем спрос и потребление — это давит на цену независимо от текущих котировок и курса. Оптовики предлагают около 40 грн за литр, а на заправках продают от 50 до 56 грн/л., — заявил Александр.

Цены на бензин, дизель и газ в июне 2024 года

Цены на АЗС может пойти вниз учитывая лояльные предложения в опте и уменьшений продаж на заправках, несмотря на период ожидаемого большего потребления.

— Розничные продавцы топлива отмечают влияние законов о мобилизации — мужчины стали меньше ездить. На июнь будет борьба за покупателя среди АЗС, и оно будет происходить ценой. С конца мая дизель может подешеветь на 3-4 грн/л. Бензин также может подешеветь, но на 1-2 грн за литр, — считает Александр.

Что касается газа, то, по слова аналитика, он заметно дешевел в течения мая — пока что падение цены приостановится, и в июне цена упадет не более чем на 1 грн за литр. Предложения на этот вид топлива в Украине больше, чем потребление.