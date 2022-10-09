В воскресенье, 9 октября, средние цены на горючее на украинских АЗС несколько изменились.

Так, средняя цена на бензин А-95+ составляет 50,09 грн/л, на популярный бензин А-95 – 49,31 грн/л, на бензин А-92 – 47,46 грн/л, цена газа немного выросла. 26,27 грн/л.

Сколько стоит топливо в Украине:

На популярных заправках сетей ОККО и WOG бензин А-95+ можно купить за 52 грн/литр. На АЗС Shell – 51,99 грн/л.

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Бензин А-95 дороже всего продается в сетях ОККО и WOG — по 51 грн за литр. Самое дешевое топливо этой марки можно купить на заправках Укр-Петроль – 45,20 грн за литр.

Бензин А-92 дороже всего стоит на АЗС U.GO — 51 грн за литр. На заправках сетей Авиас его можно приобрести за 48 грн/литр, на АЗС Chipo – 46,60 грн/литр.

Дизельное топливо в Украине дешевле на АЗС Укр-Петроль — 49,59 грн/л. В сетях в сетях ОККО и WOG – по 55 грн/литр.

Цены на автогаз на популярных заправках колеблются от 25 грн/л до 27 грн/л.

Источник: AutoRia