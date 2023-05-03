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Астрология

Опасный период: что нельзя делать в ретроградный Меркурий 2023

3 мая 2023, 11:06
Владислава Ткаченко редакторка ленты
Меркурій
Источник: Pixabay

Ретроградный Меркурий (от лат. retrogradus – отступающий; идущий назад) – астрономическое явление, при котором возникает иллюзия движения планеты в обратном направлении.

Фактически, эта иллюзия возникает из-за внутреннего положения орбиты Меркурия относительно орбиты Земли и их орбитального движения вокруг Солнца.

Астрономическое явление связано с особенностями проекции видимого положения Меркурия на небесную сферу Земли, но на самом деле планета не начинает двигаться в другую сторону.

Однако астрологи отмечают, что период ретроградного Меркурия энергетически сильно влияет на людей и может замедлить некоторые сферы жизни.

Факты ICTV узнавали, что нельзя делать во время ретроградного Меркурия и что может произойти в периоды ретроградности.

Ретроградный Меркурий 2023 — даты

Меркурий становится ретроградным в период с 21 апреля по 15 мая 2023 года. Кроме этого, его движение будет “обратным” еще два раза:

  • с 23 августа — по 15 сентября;
  • с 13 декабря 2023 – по 2 января 2024 года.

Астрологи считают, что когда планета начинает ретроградное движение, все процессы, за которые она отвечает, притормаживаются. Также возможны проблемы с коммуникацией, технологиями, контрактами и путешествиями.

А вот с точки зрения эзотерики, этот период может быть полезным для личностного роста и развития. Главное — правильно пережить период ретроградности.

Что нельзя делать в ретроградный Меркурий 2023

Астрологи не советуют в период ретроградного Меркурия:

  • поддаваться на провокации в общении и отношениях. Этот период характеризуется высоким риском недопонимания, оговорок и ошибок;
  • возвращаться к бывшим;
  • заниматься решением деловых вопросов — возрастает риск допустить ошибки;
  • подписывать важные документы — могут возникнуть недоразумения и ошибки в документах;
  • начинать новые проекты или строить планы;
  • планировать операции (не касается срочных);
  • покупать технику и обращаться в автомастерскую — техника может выйти из строя, а починка авто принесет много проблем;
  • устраиваться на новую работу;
  • завершать карьеру — в период ретроградного Меркурия привычная работа может даваться тяжело, поэтому будет желание уволиться;
  • начинать обучение — его не удастся закончить;
  • отправляться в дальние поездки.

Помните, что на каждого человека ретроградный Меркурий влияет по-разному и вам не всегда нужно следовать определенным советам. Главное — прислушиваться к своей интуиции и душе.

Каких сфер может коснуться ретро-Меркурий

  • Обучение.
  • Цифры или документы — можете не заметить ошибки.
  • Опоздание или отмена курсирования транспорта.
  • Бывшие — возможные возвращения людей из прошлого.
  • Ссоры и конфликты с близкими и коллегами.
  • Может активизироваться мошенничество.
  • Покупок.
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Теги
Астрология Планета Ретроградный Мекурий
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