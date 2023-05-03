Ретроградный Меркурий (от лат. retrogradus – отступающий; идущий назад) – астрономическое явление, при котором возникает иллюзия движения планеты в обратном направлении.

Фактически, эта иллюзия возникает из-за внутреннего положения орбиты Меркурия относительно орбиты Земли и их орбитального движения вокруг Солнца.

Астрономическое явление связано с особенностями проекции видимого положения Меркурия на небесную сферу Земли, но на самом деле планета не начинает двигаться в другую сторону.

Однако астрологи отмечают, что период ретроградного Меркурия энергетически сильно влияет на людей и может замедлить некоторые сферы жизни.

Факты ICTV узнавали, что нельзя делать во время ретроградного Меркурия и что может произойти в периоды ретроградности.

Ретроградный Меркурий 2023 — даты

Меркурий становится ретроградным в период с 21 апреля по 15 мая 2023 года. Кроме этого, его движение будет “обратным” еще два раза:

с 23 августа — по 15 сентября;

с 13 декабря 2023 – по 2 января 2024 года.

Астрологи считают, что когда планета начинает ретроградное движение, все процессы, за которые она отвечает, притормаживаются. Также возможны проблемы с коммуникацией, технологиями, контрактами и путешествиями.

А вот с точки зрения эзотерики, этот период может быть полезным для личностного роста и развития. Главное — правильно пережить период ретроградности.

Что нельзя делать в ретроградный Меркурий 2023

Астрологи не советуют в период ретроградного Меркурия:

поддаваться на провокации в общении и отношениях. Этот период характеризуется высоким риском недопонимания, оговорок и ошибок;

возвращаться к бывшим;

заниматься решением деловых вопросов — возрастает риск допустить ошибки;

подписывать важные документы — могут возникнуть недоразумения и ошибки в документах;

начинать новые проекты или строить планы;

планировать операции (не касается срочных);

покупать технику и обращаться в автомастерскую — техника может выйти из строя, а починка авто принесет много проблем;

устраиваться на новую работу;

завершать карьеру — в период ретроградного Меркурия привычная работа может даваться тяжело, поэтому будет желание уволиться;

начинать обучение — его не удастся закончить;

отправляться в дальние поездки.

Помните, что на каждого человека ретроградный Меркурий влияет по-разному и вам не всегда нужно следовать определенным советам. Главное — прислушиваться к своей интуиции и душе.

Каких сфер может коснуться ретро-Меркурий