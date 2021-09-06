Новолуние в сентябре ожидается 7 числа. Проходить оно будет под знаком Девы. Главной особенностью этого новолуния будет то, что любой человек сможет воплотить свои желания в реальность.

Однако этого период опасен тем, что люди могут расслабиться и полностью положиться на судьбу. Это уже грозит потерей мотивации к саморазвитию. Поэтому лучше помочь судьбе, и приложить максимум усилий ради собственного блага.

Принято считать, что для людей новолуние также ознаменуется перепадами настроения, отсутствием энергии. Однако на этот раз обстоятельства складываются несколько иначе благодаря Меркурию и ретроградному Сатурну. Люди смогут активно решать проблемы из прошлого.

Новолуние в сентябре: что нельзя делать

В это время лучше не менять работу. Если хотите отправиться заключить официальный брак, то вперед, а вот от новых знакомств лучше отказаться.

Также не рекомендуется как-то кардинально менять свою внешность. Речь идет о пластической хирургии, стрижке.

Кроме того, откажитесь от серьезных финансовых операций. Их лучше отложить на более благоприятное время. Ремонт в квартире или доме тоже лучше перенести на другой период.