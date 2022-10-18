Букерівську премію за художню літературу отримав письменник Шехан Карунатілакі зі Шрі-Ланки. Переможець здобув нагороду за роман Сім місяців Маалі Алмейди.

Це другий роман письменника за всю його кар’єру – перший вийшов понад 10 років тому і був опублікований у 2011 році.

Новий роман розповідає історію про фотографа, який у 1990 році прокидається мертвим у проміжному місці між землею та небесами. Головному герою дають сім місяців, щоб зв’язатися зі своїми живими близькими та привести їх до схованки з фотографіями часів громадянської війни.

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Представник журі Букерівської премії Ніл МакГрегор заявив, що цей роман обрали за американські гірки між життям та смертю.

– У цьому романі читач, на свій подив, знаходить радість, ніжність, любов і вірність, – додав Ніл.

Переможець вже прокоментував свій успіх та звернувся до народу Шрі-Ланки.

– Я пишу ці книги для вас… Продовжмо ділитися цими історіями. Я сподіваюся, що політична ситуація у Шрі-Ланці буде такою, що роман залишиться на фентезійних полицях книгарень, – заявив Шехан.

Відомо, що письменник також отримав грошову винагороду у розмірі 50 тис. фунтів.

Цього року початковий трофей Букерівської премії 1969 року був відновлений на згадку про його творця, дитячого письменника та ілюстратора Яна Пеньковського, який помер у лютому.

Нагадаємо, що у грудні 2021 року лауреат Букерівської премії, новозеландська письменниця Кері Хьюм померла у віці 74 років. Нагороду вона отримала за свій роман Люди-скелети 1984 року.