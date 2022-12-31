2023 вже зовсім поруч – саме час виконати традицію, яка кочує з року в рік. Йдеться про обіцянки, які кожен із нас дає собі на наступні 365 днів. Щоправда, далеко не всі плани стають реальними.

Вчені-біхевіористи озвучили 5 корисних порад, які допоможуть реалізувати свої задумки легко.

1. Складіть план на основі підказок

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Дослідження показали, що додавання підказки у плані допомагає пам’ятати, коли треба діяти. Потрібно докладно розписати, де та що треба робити.

Якщо в плані є медитувати 5 днів на тиждень, то він дуже розпливчастий. Потрібно більше уточнень. Наприклад – Я медитуватиму в офісі по буднях під час обідньої перерви.

2. Придумайте покарання

Воно стане в пригоді, як мотивація виконати новорічні обіцянки. Наприклад, про свої плани можна розповісти друзям, щоб потім було соромно у разі їхнього невиконання.

3. Зробіть досягнення мети веселим

Більшість із нас прагне ефективності, коли йдеться про досягнення наших цілей. Дослідження показали, що зосередження уваги на ефективності може залишити вас віч-на-віч із собою, тому що ви нехтуєте ще більш важливою частиною рівняння: чи отримуєте ви задоволення від досягнення мети.

Якщо тренуватися або вчитися не приносить задоволення, ви навряд чи продовжите це робити.

4. Допустіть надзвичайні ситуації

Передбачити все неможливо. Вчені запевняють, що треба давати собі місце для маневрів. Рекомендується ставити собі складні мети, але давати можливість відмовитися від виконання двічі на тиждень. Наприклад, можна не лягати спати пізніше 22.00, якщо цього дуже не хочеться. Це допоможе наблизити свої плани реалізації.

5. Отримайте невелику допомогу від своїх друзів

Проводячи час з успішними людьми, ви можете підвищити свою ефективність. Якщо ваше новорічне рішення полягає в тому, щоб пробігти марафон або написати книгу, було б розумно розпочати спілкування з друзями, які дісталися фінішу та підкажуть, як це зробити правильно.