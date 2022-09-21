У Києві вперше показали врятовані картини Марії Примаченко

В Українському домі виставили 14 врятованих із вогню картин художниці Марії Примаченко. Їх показали вперше після повномасштабного вторгнення.

До 24 лютого картини зберігалися в краєзнавчому музеї в Іванкові, та місто з перших днів окупували росіяни, і поцілили в нього. Тоді здійнялася пожежа – картини врятували небайдужі місцеві. Ігор Ніколаєнко – один із тих, хто проник до музею та виніс картини.

– За хвилин 20 нам вдалося все винести. Була пожежа, вже повністю згорів дах, тому ми що змогли – те врятували. Ми залізли втрьох, а люди на вулиці, їх 7-ро було – приймали картини і складали їх, – розповідає рятівник картин.

Більше місяця полотна люди переховували в окупованому Іванкові. І от сьогодні картини виставили. Загалом по всьому світу картин Марії Примаченко – понад 3 тисячі.

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Згорілий музей планують відбудувати вже наступного року за кошти меценатів.

Виставка буде тривати 3 дні із 22 по 25 вересня. Вхід – 50 грн.