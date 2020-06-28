У Кирилівці зробили платним відпочинок на диких пляжах Федотової коси

На в’їзді до диких пляжів Федотової коси у Кирилівці Запорізької області встановили шлагбаум. Вимагають по 200 грн з автомобіля.

Видають чек про оплату, що гроші стягує ФОП Мілько I. В.

Піший вхід на територію заказника Федотова коса безкоштовний. Плата стягується за автотранспорт, який залишається на території заказника.

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Федотова коса знаходиться в управлінні Приазовського Національного парку. Шлагбаум встановили торік за їх ініціативою. Нібито, туристи, які приїжджали відпочивати на пляжі, перетворювали заповідну зону на смітник.

Зібрані кошти, як стверджують представники ФОП, йдуть на прибирання та вивіз сміття. Крім того, вони на косі встановили біотуалети і сміттєві контейнери.

Транзитні автомобілі, які направляються на Бирючий острів через косу, пропускають безкоштовно.

Відпочинок у Кирилівці 2020

Курортна Кирилівка у 2020 році готова прийняти на відпочинок біля 15 тис. туристів на тиждень. Селище розташоване на півострові між Утлюкським та Молочним лиманами. Від моря його відділяє коса Пересип.

Біля селища розташований заповідний півострів Бирючий, який з’єднаний з материком Федотовою косою.

Джерело: РІА Мелитополь



Фото: РІА Мелитополь