З нагоди 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди в Українському Домі стартує національний мистецький проєкт Світ Сковороди.

Побачити виставку можна буде з 4 до 11 грудня. П’ять причин відвідати проєкт Світ Сковороди – в матеріалі.

Відвідати Сковородинівку

Завдяки 3D-туру кожен охочий зможе прогулятися пам’ятними місцями Григорія Сковороди, поглянути на село Сковородинівку до влучання російських ракет і після. Крім того, на виставці представлять вцілілу статую Григорія Сковороди зі зруйнованого музею на Харківщині.

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Побачити першодруки Сковороди

Мистецький проєкт презентує цінні артефакти – рукописи, автографи, першодруки, списки, графіку та малюнки філософа, надані Інститутом літератури. Простір також наповнять ключовими символами з творчості Григорія Сковороди та його портретами — від єдиного прижиттєвого до сьогоднішніх.

Послухати барокову музику

Протягом усієї виставки відвідувачі зможуть насолодитися бароковою музикою, виступами Ансамблю класичної музики імені Бориса Лятошинського та музикантів, що гратимуть на старосвітській бандурі мікс реконструйованої музики XVIII століття і сучасних професійних аранжувань.

Поринути в темні вечори

Протягом усієї виставки літературознавці, музикознавці, історики, філософи та музиканти обговорюватимуть творчість, життя і спадок Сковороди. Крім того, в різних локаціях можна буде послухати озвучені класичні байки Сковороди, радіодраму на основі його листування з учнем Ковалинським, а також радіодокументальний серіал Що є свобода?

Особливістю виставки Світ Сковороди стануть унікальні темні вечори, під час яких проходитимуть ексклюзивні кураторські екскурсії за попереднім записом.

Створити власний комікс

Додатковою розвагою як для дітей, так і для дорослих стануть майстер-класи зі створення коміксів за допомогою штампів. Кожен охочий зможе створити свій комікс, присвячений життю Сковороди, та проілюструвати власне бачення філософа після відвідування експозиції. Допомагатимуть у цьому художники Олександра Корешкова та Дар’я Байрамова.

Детальну інформацію про виставку Світ Сковороди можна знайти на сайті https://skovoroda300.org/.