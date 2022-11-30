З нагоди 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди в Українському Домі стартує національний мистецький проєкт Світ Сковороди.
Побачити виставку можна буде з 4 до 11 грудня. П’ять причин відвідати проєкт Світ Сковороди – в матеріалі.
- Відвідати Сковородинівку
Завдяки 3D-туру кожен охочий зможе прогулятися пам’ятними місцями Григорія Сковороди, поглянути на село Сковородинівку до влучання російських ракет і після. Крім того, на виставці представлять вцілілу статую Григорія Сковороди зі зруйнованого музею на Харківщині.
- Побачити першодруки Сковороди
Мистецький проєкт презентує цінні артефакти – рукописи, автографи, першодруки, списки, графіку та малюнки філософа, надані Інститутом літератури. Простір також наповнять ключовими символами з творчості Григорія Сковороди та його портретами — від єдиного прижиттєвого до сьогоднішніх.
- Послухати барокову музику
Протягом усієї виставки відвідувачі зможуть насолодитися бароковою музикою, виступами Ансамблю класичної музики імені Бориса Лятошинського та музикантів, що гратимуть на старосвітській бандурі мікс реконструйованої музики XVIII століття і сучасних професійних аранжувань.
- Поринути в темні вечори
Протягом усієї виставки літературознавці, музикознавці, історики, філософи та музиканти обговорюватимуть творчість, життя і спадок Сковороди. Крім того, в різних локаціях можна буде послухати озвучені класичні байки Сковороди, радіодраму на основі його листування з учнем Ковалинським, а також радіодокументальний серіал Що є свобода?
Особливістю виставки Світ Сковороди стануть унікальні темні вечори, під час яких проходитимуть ексклюзивні кураторські екскурсії за попереднім записом.
- Створити власний комікс
Додатковою розвагою як для дітей, так і для дорослих стануть майстер-класи зі створення коміксів за допомогою штампів. Кожен охочий зможе створити свій комікс, присвячений життю Сковороди, та проілюструвати власне бачення філософа після відвідування експозиції. Допомагатимуть у цьому художники Олександра Корешкова та Дар’я Байрамова.
Детальну інформацію про виставку Світ Сковороди можна знайти на сайті https://skovoroda300.org/.