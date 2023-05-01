Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка відмовився від участі в Театральній олімпіаді через росіян. Як виявилося, організатори заходу приховали факт участі представників РФ.

Про це заявили представники Театру Франка у Facebook.

Так, згоду на участь було підтверджено на тлі заяв від організаторів, що Х Олімпіада буде без росіян у програмі. Ще 19 січня 2023 року від театру було надіслано ще один лист організаторам зі своєю позицією щодо росіян – жодні заклики до діалогу без політики не приймаються.

– Однак, нещодавно програма Олімпіади була доповнена виставою REX від Александрійського театру. Також у межах заходу відбувся показ його кінофільму Петрополіс із росіянином Антоном Шагіним, який підтримує війну, – повідомляється на сторінці київського театру.

Від такого сумнівного “сусідства” в програмі заходу українські театрали відмовилися, але зосередять свої сили на підготовку до низки інших фестивалів у Європі.

Раніше художник Сергій Майдуков з України відмовився від престижної премії через росіянку. Йдеться про премію миру імені Еріха Марії Ремарка 2023 року – українець так і не поїхав за нагородою. Спочатку він заявив, що приїде наступного разу, а потім і зовсім відмовився.