24 лютого російські депутати танцюватимуть на балу після засідання парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва у Відні. Це резонансна подія, оскільки бал завжди був скандальним, що непокоїло австрійців, зазначає представник української громади Австрії Андрій Каріоті.

В ефірі телемарафону Єдині новини Каріоті зазначив, що цього разу бал був свідомо зроблений у день парламентської асамблеї, дата якої також є днем повномасштабного вторгнення РФ до України.

– Це будуть танці на кістках із тими людьми, які готові денацифікувати Європу, які самі є спадкоємцями цієї ідеології. Австрія боїться ухвалювати незручні рішення – не давати їм візу, не дозволяти такі бали в таку гучну дату. Вони намагаються не дозволяти людям вплинути на цей бал 24 числа і у будь-який спосіб намагаються захистити захід від демонстрації, – сказав Андрій.

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Зазначає, демонстрація буде великою, оскільки очікується понад 10 тис. українців, які зможуть приїхати туди та висловитися проти балу, проти надання віз у майбутньому депутатам РФ та за те, щоб визнати Росію країною-терористом на парламентському рівні в Австрії.

Раніше ми писали про те, що Австрія зазнала різкої критики за видачу віз, які дадуть змогу російським законодавцям, які потрапили під санкції, бути присутніми на віденській зустрічі Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).