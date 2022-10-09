З початку повномасштабної війни в Україні на вулицях нашої країни з’явилося безліч патріотичних муралів. У різних містах стіни будівель прикрашають символи, які з’явилися за останні сім місяців і значать для українців багато.
Вуличні художники зображують українських воїнів, пса Патрона, державні символи нашої країни тощо.
Топ муралів, які з’явилися під час повномасштабної війни – дивіться у матеріалі.
Сміливий народ сміливої країни
Таке зображення можна побачити в місті Рівне, конкретніше – в ТЦ Злата Плаза. Автор малюнка Костянтин Качановський намалював героїв, які серед нас, а також показав, що кожна людина, яка перебуває на своєму місці – вже герой.
На муралі бачимо лікаря, українського захисника, пса Патрона, хлібороба, пожежника і дитину.
Пес Патрон
Таким графіті можна помилуватися у Києві в парку Відрадний. Кожен з українців знає цього пса, який є талісманом служби України з надзвичайних ситуацій.
Зобразили Патрона Віталій Гідеван і Олена Нойна.
Військовий зашиває прапор України
В Оболонському районі Києва можна побачити ще один патріотичний мурал, автором якого є Олександр Корбан.
Художник створив малюнок через місяць повномасштабної війни, коли неподалік відбувалися бої за визволення Бучі та Ірпеня.
Україна переможе
Цей мурал створений командою Fullenko Muralles. Розташований він у Хмельницькому на вулиці Соборна.
За поясненням Fullenko Muralles, малюнок символізує незалежність і стійкість українського народу, а також перемогу та любов до рідної землі.
Красавіца терпіти не буде
Ще один мурал художника Костянтина Качановського у Рівному. Його можна побачити, прогулюючись вулицею Соборна. За словами автора, це відповідь на слова кривавого диктатора: Нравіца — нє нравіца, тєрпі, мая красавіца.
Звичайно, це далеко не всі мурали, які почали прикрашати вулиці України. За більш ніж сім місяців повномасштабної війни з РФ патріотичних малюнків з’явилося сотні.
Варто зазначити, що це прекрасне рішення художників, оскільки це не тільки гарно, але й додає патріотизму.