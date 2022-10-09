З початку повномасштабної війни в Україні на вулицях нашої країни з’явилося безліч патріотичних муралів. У різних містах стіни будівель прикрашають символи, які з’явилися за останні сім місяців і значать для українців багато.

Вуличні художники зображують українських воїнів, пса Патрона, державні символи нашої країни тощо.

Топ муралів, які з’явилися під час повномасштабної війни – дивіться у матеріалі.

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Сміливий народ сміливої країни

Таке зображення можна побачити в місті Рівне, конкретніше – в ТЦ Злата Плаза. Автор малюнка Костянтин Качановський намалював героїв, які серед нас, а також показав, що кожна людина, яка перебуває на своєму місці – вже герой.

На муралі бачимо лікаря, українського захисника, пса Патрона, хлібороба, пожежника і дитину.

Пес Патрон

Таким графіті можна помилуватися у Києві в парку Відрадний. Кожен з українців знає цього пса, який є талісманом служби України з надзвичайних ситуацій.

Зобразили Патрона Віталій Гідеван і Олена Нойна.

Військовий зашиває прапор України

В Оболонському районі Києва можна побачити ще один патріотичний мурал, автором якого є Олександр Корбан.

Художник створив малюнок через місяць повномасштабної війни, коли неподалік відбувалися бої за визволення Бучі та Ірпеня.

Україна переможе

Цей мурал створений командою Fullenko Muralles. Розташований він у Хмельницькому на вулиці Соборна.

За поясненням Fullenko Muralles, малюнок символізує незалежність і стійкість українського народу, а також перемогу та любов до рідної землі.

Красавіца терпіти не буде

Ще один мурал художника Костянтина Качановського у Рівному. Його можна побачити, прогулюючись вулицею Соборна. За словами автора, це відповідь на слова кривавого диктатора: Нравіца — нє нравіца, тєрпі, мая красавіца.

Звичайно, це далеко не всі мурали, які почали прикрашати вулиці України. За більш ніж сім місяців повномасштабної війни з РФ патріотичних малюнків з’явилося сотні.

Варто зазначити, що це прекрасне рішення художників, оскільки це не тільки гарно, але й додає патріотизму.