Екоактивісти Letzte Generation (Останнє покоління) облили картопляним пюре дорогий шедевр Клода Моне з серії Стоги. Інцидент стався в палаці Барберіні в Потсдамі (Німеччина).

Wir machen diesen #Monet zur Bühne und die Öffentlichkeit zum Publikum. Wenn es ein Gemälde braucht – mit #Kartoffelbrei beworfen – , damit die Gesellschaft sich wieder erinnert, dass der fossile Kurs uns alle umbringt: Dann geben wir euch #Kartoffelbrei auf einem Gemälde! https://t.co/TN1dFKsi94 — Letzte Generation (@AufstandLastGen) October 23, 2022

Згодом молоді люди приклеїли себе до стіни і звернулися до відвідувачів музею, штовхнувши промову про кліматичну катастрофу, зазначивши, що ця картина нічого не коштуватиме, якщо нам доведеться воювати за їжу.

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– Якщо для того, щоб суспільство згадало, що курс на видобуток викопного палива вбиває всіх нас, потрібна картина – з кинутим пюре або томатним супом, тоді ви отримаєте від нас пюре на картині! – додали в Twitter Letzte Generation.

Чи постраждала картина – невідомо, оскільки вона могла бути захищена склом.

Зазначимо, це вже друга подібна акція екоактивістів у жовтні. 14 числа молоді люди з організації Just Stop Oil намагалися пошкодити картину Ван Гога Соняшники, виливши на неї томатний суп в Національній галереї Лондона.