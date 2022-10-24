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Слідом за Ван Гогом: екоактивісти облили картопляним пюре картину Клода Моне

24 Жовтня 2022, 09:56
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Слідом за Ван Гогом: екоактивісти облили картопляним пюре картину Клода Моне

Екоактивісти Letzte Generation (Останнє покоління) облили картопляним пюре дорогий шедевр Клода Моне з серії Стоги. Інцидент стався в палаці Барберіні в Потсдамі (Німеччина).

Згодом молоді люди приклеїли себе до стіни і звернулися до відвідувачів музею, штовхнувши промову про кліматичну катастрофу, зазначивши, що ця картина нічого не коштуватиме, якщо нам доведеться воювати за їжу.

Зараз дивляться

– Якщо для того, щоб суспільство згадало, що курс на видобуток викопного палива вбиває всіх нас, потрібна картина – з кинутим пюре або томатним супом, тоді ви отримаєте від нас пюре на картині! – додали в Twitter Letzte Generation.

Чи постраждала картина – невідомо, оскільки вона могла бути захищена склом.

Зазначимо, це вже друга подібна акція екоактивістів у жовтні. 14 числа молоді люди з організації Just Stop Oil намагалися пошкодити картину Ван Гога Соняшники, виливши на неї томатний суп в Національній галереї Лондона.

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