Сезон тюльпанів у Добропарку 2023: дати, як доїхати та ціна квитка

Ландшафтний парк Добропарк – одне з туристичних та гарних місць на Київщині, куди хочеться приїжджати усією родиною, аби помилуватися гарними краєвидами, сфотографуватися та просто відпочити на природі.
Сотні тюльпанів, лавандові поля, пляж біля озера, відкритий басейн влітку – усе це ви знайдете в Добропарку.
Якщо не хочете провести теплі весняні дні вдома, радимо відвідати Добропарк у сезон тюльпанів та насолодитися мальовничими просторами.
Коли цвітуть тюльпани у Добропарку, де він знаходиться, скільки коштує вхід та як добратися до локації, дізнавалися Факти ICTV.
Коли цвітуть тюльпани у Добропарку 2023
Четвертий сезон тюльпанів у Добропарку триватиме з 27 квітня до 21 травня 2023 року.
У цей період розквітнуть 136 сортів тюльпанів, а це близько 3 мл квіток. Крім того, разом із голландськими партнерами Добропарк розробив унікальний тюльпановий мікс Українська мужність, який символізує незламність, мужність та силу українського народу.
Радимо відвідати Добропарк до 21 травня, аби встигнути помилуватися красою квітів та неймовірною природою.
Де знаходиться Добропарк: локація та як добратися
Адреса унікального парку: с. Мотижин, Макарівський район (Житомирська траса, 18 км від Києва).
Доїхати до комплексу можна на власному авто або скористатися громадським транспортом.
Якщо плануєте добиратися на громадському транспорті, то варто доїхати до станції метро Житомирська, а звідти кожні 20 хв курсують прямі автобуси для відвідувачів у напрямку села Мотижин.
Альтернативою є автобус №771: шлях пролягатиме Житомирською трасою Е-40, а поїздка триватиме близько 30 хв.
Не важко буде приїхати й на власному авто. Для цього потрібно добратися до станції метро Житомирська, а звідти повз села Стоянка, Чайки, Мила, Мрія та Березівка, доїхати до комплексу.
Поруч із центральним входом ви знайдете велику стоянку, де зручно залишати свій транспорт.
Скільки коштує вхід – ціни 2023
Вартість квитка до Добропарку у 2023 році:
- Дорослий — 200 грн.
- Дитячий — 100 грн.
- Для ЗСУ безплатно.