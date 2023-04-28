Сезон тюльпанів у Добропарку 2023: дати, як доїхати та ціна квитка

Ландшафтний парк Добропарк – одне з туристичних та гарних місць на Київщині, куди хочеться приїжджати усією родиною, аби помилуватися гарними краєвидами, сфотографуватися та просто відпочити на природі.

Сотні тюльпанів, лавандові поля, пляж біля озера, відкритий басейн влітку – усе це ви знайдете в Добропарку.

Якщо не хочете провести теплі весняні дні вдома, радимо відвідати Добропарк у сезон тюльпанів та насолодитися мальовничими просторами.

Коли цвітуть тюльпани у Добропарку, де він знаходиться, скільки коштує вхід та як добратися до локації, дізнавалися Факти ICTV.

Коли цвітуть тюльпани у Добропарку 2023

Четвертий сезон тюльпанів у Добропарку триватиме з 27 квітня до 21 травня 2023 року.

У цей період розквітнуть 136 сортів тюльпанів, а це близько 3 мл квіток. Крім того, разом із голландськими партнерами Добропарк розробив унікальний тюльпановий мікс Українська мужність, який символізує незламність, мужність та силу українського народу.

Радимо відвідати Добропарк до 21 травня, аби встигнути помилуватися красою квітів та неймовірною природою.

Де знаходиться Добропарк: локація та як добратися

Адреса унікального парку: с. Мотижин, Макарівський район (Житомирська траса, 18 км від Києва).

Доїхати до комплексу можна на власному авто або скористатися громадським транспортом.