1 червня відзначають Міжнародний день захисту дітей. 2022 року ця дата припадає на будній день – середу.

Попри повномасштабну війну в Україні, наші діти не повинні страждати, і якщо є можливість, потрібно максимально створювати їм звичні умови життя, забезпечуючи щасливе дитинство.

До того ж це не лише їхнє свято, а й перший день довгоочікуваного літа. Куди піти з дітьми в Києві 1 червня – в матеріалі.

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Мрія незламна. Благодійний виступ дітей-переселенців

У благодійному проєкті візьмуть участь діти, які були змушені покинути рідні будинки через війну. Своїм виступом вони покажуть, що нікому не під силу зруйнувати мрії, особливо дитячі.

Кошти, отримані від купівлі квитків, будуть передані на подальшу підтримку зруйнованих та постраждалих територій України.

Адреса: Osocor Residence (вул. Виноградна, 2)

Час: 18.00

Ціна: 200 грн

Активна країна – мережа мотузкових парків та парків пригод

Якщо хочете, щоб ваша дитина активно провела день та відкрила для себе щось нове, то мотузковий парк – це саме те, що потрібно. Дух пригод, випробування себе на міцність та дослідження невідомого – все це подарує незабутні емоції вашому малюку.

Адреси: пр-кт Володимира Маяковського, 56А, вул. Парково-Сирецька (Сирецький парк), Дніпровська набережна, 13, пр-кт Героїв Сталінграда, 14В, вул. Донця, 13

Час: 10.00 – 19.00

Ціна: від 85 грн

Майстер-класи Намалюй своє літо

Центр АРТ-терапії Київ-Шевченківський запрошує дітей та їхніх батьків на захід до Дня захисту дітей Намалюй своє літо.

У програмі заходу – цікаві майстер-класи та багато творчості.

Також буде можливість намалювати листівки для наших захисників, які передадуть на фронт.

Адреса: Сирецький парк

Час: 14.00 – 16.00

Ціна: безкоштовно

Розпис футболок чи сумок

Захід як для дітей, так і для дорослих, тож вам не буде нудно.

Художники навчать вас основним технікам розпису текстильних поверхонь та допоможуть створити оригінальний дизайн вашої улюбленої речі. Далі справа лише за фантазією.

Єдине – футболку або сумку потрібно принести свою, якщо немає, можна придбати на місці.

Адреса: вул. Бастіонна, 5А

Час: 15.00

Ціна: 350 грн

Лазерні бої Космічний лабіринт

Для дітей, яким набрид стандартний відпочинок і хочеться чогось драйвового та незвичайного.

Яскравий космічний лабіринт із таємничими ходами та тунелем – кожен гравець відчує себе героєм міжгалактичних пригод.

Протягом гри учаснику необхідно прибрати якнайбільше інших гравців і самому залишитися неушкодженим.

Адреса: вул. Вадима Гетьмана, 6

Час: 10.00 – 22.00

Ціна: 120 грн за 20 хвилин