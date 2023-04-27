Національна премія PinchukArtCentre Prize оголосила переможців. Головний приз у 370 тис. грн отримала художниця і режисерка з Мелітополя Дана Кавеліна за роботу про утопічне життя.

Премія PinchukArtCentre Prize створена для українських художників віком до 35 років – 2023 року це вже сьоме нагородження.

Відомо, що на тлі повномасштабного вторгнення Кавеліна хотіла відмовитися від творчості.

– Мистецтво мені здалося надлишком миру. Мені здавалося, коли немає найнеобхіднішого, цьому надлишку немає місця, – заявила переможниця премії.

Її робота Не може бути такого, щоб нічого не можна було повернути перемогла в PinchukArtCentre Prize, а ще –автоматично потрапила до списку номінантів премії Future Generation Art Prize 2023, де головний приз становить $100 тис. Також відео Дани покажуть на Венеційському бієнале з 20 травня.

Робота Кавеліної є частиною виставки Об’єднані в PinchukArtCentre. Над її створенням з грудня 2021 року працювали 18 художників номінантів PinchukArtCentre Prize.

Окрім головного призу, були також дві спеціальні премії по 90 тис. грн, але цього року нагородили трьох – Миколу Карабіновича, Антона Саєнка та Катерину Лісовенко. Кожен отримав по 60 тис. грн. Лауреати також матимуть підтримку центру зі створення інсталяцій або надання резиденції. Приз глядацьких симпатій виборов Михайло Алексєєнко – він здобув нагороду в 37 тис. грн.

Артдиректор PinchukArtCentre Бйорн Гельдхоф заявив, що було бажання нагородити всіх учасників премії – роботи художників вразили міжнародних суддів. Журі порадило включити всіх номінантів до списку Future Generation Art Prize 2023.

Виставку з роботами в PinchukArtCentre можна побачити до 30 квітня 2023 року.

Нагадаємо, що в липні 2022 року в PinchukArtCentre відкрили унікальну виставку. У ній відвідувачі могли побачити вбитих коней часів Першої світової війни, емансипацію, елементи попарту і жахи російських воєнних злочинів в Україні.