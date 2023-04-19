Київський дизайнер Богдан Гдаль розробив новий шрифт для назви однієї зі станцій столичного метро. Йдеться про локацію Площу Льва Толстого, яку можуть перейменувати на Площу Українських Героїв.

За заявою Богдана, такий шрифт допоможе перетворити архітектурний стиль станції на український. Цьому посприяє дизайн букв і графічні акценти.

Так, за основу він узяв оригінальність деяких літер і стиль початку XX століття епохи Нарбута і Кричевського.

Гдаль поставився до цієї ідеї максимально серйозно. Приміром, буква Щ із хвостиком посередні – це історична форма. До того ж це часткове відсилання до нашого малого герба України – Тризуба князя Володимира.

Відомо, що у синьої гілки метро є свій шрифт з особливим стилем. За заявою Богдана, майбутній станції Площі Українських Героїв він не підходить.

Архітектура в цій залі не має гострих кутів, і навіть ліхтарики круглі, не кажучи вже про мармурові арки.

Нагадаємо, що у Києві хочуть перейменувати п’ять станцій метро. Змінити назви хочуть для п’яти зупинок метрополітену – Дружби народів, Площа Льва Толстого, Берестейська, Мінська та Героїв Дніпра.

У січні 2023 року кияни вже проголосували за нові назви для трьох станцій. Так, Площу Льва Толстого можуть перейменувати на Площу Українських героїв, Дружби Народів на Звіринецьку, а Проспект Правди на Варшавську.