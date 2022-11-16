Кліматичні активісти в Австрії намагалися знищити картину Густава Клімта. Один із порушників облив роботу чорною олійною рідиною, а інший приклеївся до захисного скла полотна.

Таким чином свою позицію озвучили члени руху Letzte Generation Österreich (Останнє покоління Австрії). Вони цілилися саме на картину 1915 року Смерть і життя в Музеї Леопольда у Відні, і хотіли заявити про протест проти використання корисних копалин.

На щастя, пошкодити картину не вдалося – після обливання її рідиною один з охоронців музею швидко відштовхнув чоловіка, але інший встиг приклеїти руку до картини.

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????️EILT: Klimt’s “Tod und Leben” im Leopold Museum mit Öl überschüttet????️ Menschen der Letzten Generation haben heute im Leopold Museum das Klimt-Gemälde “Tod und Leben” mit Öl überschüttet. Neue Öl- und Gasbohrungen sind ein Todesurteil für die Menschheit. pic.twitter.com/4QKAklB9Af — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) November 15, 2022

Представники руху заявили, що вони протестують проти буріння для видобутку нафти та газу, називаючи процес смертним вироком суспільству.

– Ми знали про проблему 50 років – ми маємо нарешті діяти, інакше планету буде знищено, – заявив один із порушників у музеї до затримання.

Поліція забрала активістів, а зі скла змили чорну рідину.

Реставратори музею пізніше заявили, що картина не постраждала, чого не скажеш про захисне скло та стіни.

Директор музею Ганс-Петер Віпплінгер уже відреагував на інцидент. Він заявив, що підтримує побоювання кліматичних активістів, але проти привернення уваги за допомогою псування мистецтва.

Подібні акції останнім часом стають дедалі популярнішими – раніше екоактивісти Letzte Generation (Останнє покоління) облили картопляним пюре дорогий шедевр Клода Моне із серії Стога. Інцидент стався у палаці Барберіні у Потсдамі (Німеччина).