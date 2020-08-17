На одному з чудес України – Рожевому озері – встановили онлайн веб-камеру

Милуватися фантастичними краєвидами Генічеського озера, одного з найбільших, найвідоміших і найкрасивіших рожевих озер України, тепер можна в будь-який час з будь-якої точки світу. Це стало можливим завдяки новій онлайн веб-камері, яку встановили з ініціативи голови Щасливцевської сільської ради Віктора Плохушко. Це єдина веб-камера такої якості, що відкриває вид на одну з топових пам’яток Півдня України.

Генічеське рожеве озеро знаходиться на півночі Арабатської стрілки в крихітному селі Приозерне. Знамените воно водою дивного червоно-рожевого кольору (в літній час), який утворюється в результаті діяльності мікроскопічних водоростей виду Dunaliella salina – це одні з небагатьох живих організмів, здатних жити в настільки солоній воді.

Для захисту від сонячного світла вони виробляють β-каротин – жовто-оранжевий пігмент, що надає воді червонуватого відтінку. Що спекотніше та посушливе літо, то більш насиченим він стає, формуючи на Генічеському озері майже марсіанські пейзажі.

Ще в середні століття тут виник соляний промисел, але сьогодні про нього нагадують лише залишені з тих пір дерев’яні стовпчики, які розділяли озеро на сектора – чеки. Вони також роблять Рожеве озеро впізнаваним і дозволяють отримати фантастичні фото. Втім, приїжджають сюди не тільки за запаморочливими фотознімками, а й щоб оздоровитися: ропа і грязь озера насичені безліччю корисних мікроелементів, зокрема бромом, магнієм і натрієм.

Цього літа через карантинні обмеженння, пов’язані з пандемією Covid-19, Генічеське озеро стало місцем паломництва тисяч українців, а Арабатська стрілка – мабуть, найпопулярнішим курортним регіоном, який відомий не тільки теплим морем і просторими піщаними пляжами, але і безлічю природних пам’яток.

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– Ми давно мріяли встановити тут суперсучасну веб-камеру, яка дозволила б ще більшій кількості людей побачити неймовірну красу Рожевого озера. Сьогодні ця мета нарешті реалізована – з нею відмінно впоралися наші партнери з НІАП Кирилівка.Укр, які, до слова, встановили за останні два роки вже понад 15 онлайн-трансляцій для популяризації курортів і визначних пам’яток Арабатської стрілки, – каже голова Щасливцевської сільської ради Віктор Плохушко.

Трансляцію можна подивитися за посиланнями:

Веб-камера на Рожевому озері веде безперервну онлайн-трансляцію в UltraHD-якості з підтримкою звуку. Вона працює цілодобово 365 днів у році, дозволяючи в режимі реального часу спостерігати, як змінюються озерні пейзажі в різний час доби і в залежності від сезону.

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