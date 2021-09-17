Пандемія внесла зміни в умови проведення безкоштовного концерту гурту Океан Ельзи на честь 360-річчя Львівського університету імені Івана Франка. Тепер стало відомо, що на захід потраплять ті, хто має сертифікат про вакцинацію, або актуальний негативний тест на Covid-19. Інформація про зміни з’явилася на сторінці Океан Ельзи в Instagram.
Концерт відбудеться 18 вересня на площі перед університетом ім. Франко, і поспостерігати за виступом гурту зможуть ті, хто на вході пред’явить один з трьох документів:
- сертифікат про вакцинацію від Covid-19 (в роздрукованому або електронному вигляді);
- негативний тест на Covid-19, зроблений за 72 години до заходу;
- довідка про отримання першої дози вакцини від Covid-19.
Повідомляється, що у всіх охочих з’явиться можливість вакцинуватися прямо перед концертом — поруч з парком будуть розташовані мобільні пункти.
Діти та підлітки до 18 років можуть відвідати івент без надання тестів чи сертифікатів.
Вакцинуватися на місці встигнуть всі — пункти почнуть свою роботу з 18.00, а початок концерту заплановано на 20.00.
Користувачі Instagram моментально висловили своє ставлення до змін:
- Особливо смішно про тест за 72 години, коли залишилася 1 доба!
- Молодці! Якби всі організатори масових заходів дотримувалися таких правил, то ми б уже забули про Covid-19!
- ПЛР тести тоді повинні бути безкоштовними!
- Все правильно зробили.
- А як імунітет сформувати встигнути, якщо вакцинуватися перед концертом?
- Правильне рішення!
Соліст гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук не просто так захотів привітати університет — він має дві вищі освіти, і одну з них було отримано в стінах університету імені Франка.
А батько музиканта, Іван Вакарчук, був ректором ЛНУ ім. Франка протягом 1990-2007 і 2010-2013 років.