Пандемія внесла зміни в умови проведення безкоштовного концерту гурту Океан Ельзи на честь 360-річчя Львівського університету імені Івана Франка. Тепер стало відомо, що на захід потраплять ті, хто має сертифікат про вакцинацію, або актуальний негативний тест на Covid-19. Інформація про зміни з’явилася на сторінці Океан Ельзи в Instagram.

Концерт відбудеться 18 вересня на площі перед університетом ім. Франко, і поспостерігати за виступом гурту зможуть ті, хто на вході пред’явить один з трьох документів:

сертифікат про вакцинацію від Covid-19 (в роздрукованому або електронному вигляді);

негативний тест на Covid-19, зроблений за 72 години до заходу;

довідка про отримання першої дози вакцини від Covid-19.

Повідомляється, що у всіх охочих з’явиться можливість вакцинуватися прямо перед концертом — поруч з парком будуть розташовані мобільні пункти.

Діти та підлітки до 18 років можуть відвідати івент без надання тестів чи сертифікатів.

Вакцинуватися на місці встигнуть всі — пункти почнуть свою роботу з 18.00, а початок концерту заплановано на 20.00.

Користувачі Instagram моментально висловили своє ставлення до змін:

Особливо смішно про тест за 72 години, коли залишилася 1 доба!

Молодці! Якби всі організатори масових заходів дотримувалися таких правил, то ми б уже забули про Covid-19!

ПЛР тести тоді повинні бути безкоштовними!

Все правильно зробили.

А як імунітет сформувати встигнути, якщо вакцинуватися перед концертом?

Правильне рішення!

Соліст гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук не просто так захотів привітати університет — він має дві вищі освіти, і одну з них було отримано в стінах університету імені Франка.

А батько музиканта, Іван Вакарчук, був ректором ЛНУ ім. Франка протягом 1990-2007 і 2010-2013 років.