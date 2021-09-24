Туристи, які відпочивали в Карпатах восени, назавжди закохуються в цю казкову атмосферу, а більшість з них вважає осінь ідеальним часом для відпустки в горах.

Крім цього, відпочинок восени має чимало переваг. У цей час нарешті проходить спека, на курортах значно менше людей, а ціни можуть бути нижчими, ніж літом.

Куди можна поїхати на відпочинок в Карпатах восени – читайте в матеріалі.

Озеро Синевир

Мальовниче озеро Синевир – одне з найпопулярніших туристичних місць у Карпатах. Це найглибше високогірне озеро в Україні займає площу близько 6 га, а його глибина сягає 24 метрів. Вода кришталево чиста та прозора, але холодна.

Поруч знаходиться Національний парк Синевир. Прогулюючись ним, туристи можуть з різних ракурсів помилуватися перлиною Карпат, замовити оглядову екскурсію або просто відпочити на березі озера в оточенні неймовірних краєвидів.

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Ціни на житло у Синевирській поляні

Ніч у двомісному номері з видом на гори тут коштує в середньому 500-1 тис. грн. Ціни на оренду вілли та приватні будинки починаються від 1 600 грн.

Яремче

Це колоритне місто розташоване біля річки Прут. Восени Яремче приваблює туристів мальовничими краєвидами та демократичними цінами.

Сюди часто радять приїжджати людям із захворюваннями легенів, тому що в повітрі багато фіторечовин, які цілюще впливають на дихальну систему.

Тут можна спробувати себе у верховій їзді, покататися на підйомниках або об’їхати територію на квадроциклах. Головними візитівками Яремчого є водоспад Пробій та знамениті Скелі Довбуша.

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З Яремчого можна замовити екскурсію на водоспад Гук або гору Маковиця, на схилі якої розташовані сироварні, де можна скуштувати продукти з овечого молока. Любителі активного відпочинку можуть замовити підйом на Говерлу.

Ціни на житло у Яремчому

Ціни за ніч у бюджетному готелі починаються від 400 грн за двох. Стандартний двомісний номер у готелі з вищим рівнем сервісу буде коштувати від 1 тис. грн.

Апартаменти тут можна зняти за 950-2 500 грн.

Буковель

Восени Буковель стає ще популярнішим, ніж влітку. Тут можна покататися на оглядових підйомниках та подивитися на чудові краєвиди. Також на території працюють етнічні парки.

У Буковелі кожен зможе знайти зайняття, яке йому буде до вподоби. Тут можна покататися на квадроциклах та велосипедах, з’їздити на риболовлю, відвідати SPA-центри та спробувати гуцульську кухню.

На території комплексу знаходиться штучне озеро Молодості біля підніжжя гір, де можна перепочити.

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А проїхавшись на підйомнику, можна покататися на найдовшому тролеї в Україні. Його довжина складає 1 130 м.

Ціни на житло в Буковелі

Ціни в осінній сезон набагато нижчі, ніж влітку. Ніч у готелі на двох обійдеться від 600 грн.

Номери з доступами до SPA будуть коштувати від 1 200 грн за добу. Зазвичай ціна залежить від рівня обслуговування в готелі, чи входить харчування у вартість та додаткових послуг, які пропонують.

Пилипець

Восени цей відомий гірськолижний курорт приваблює туристів так само, як і взимку. Тут можна покататися на канатній дорозі та помилуватися мальовничими краєвидами Боржавських полонин.

Також можна організувати екскурсію до одного з найкрасивіших водоспадів України – Шипіт.

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Ціни на житло у Пилипці

Ціни на стандартний двомісний номер починаються від 400 грн. Номер у готелі з вищим рівнем сервісу буде коштувати від 1 тис. грн.

Термальні води в Косино

Село Косонь розташоване у Мукачівському районі. Воно набуло популярності завдяки рекреаційному курортові із термальними водами. На території є 8 басейнів з водою з цілющих джерел різної температури, соляна кімната, угорська лазня та 7 саун. Термальна вода підіймається зі свердловини глибиною 1 190 м.

Тут можна замовити SPA-процедури, масаж та скупатися під навислим з неба золотим краном здоров’я, спробувати себе у гольфі та поїсти закарпатські страви.

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Ціни на житло у Косино

Ціни абонементу на відвідування комплексу починаються від 450 грн. Вона залежить від кількості годин, котрі ви проведете на території. Найдорожчий абонемент розрахований на 40 годин коштуватиме 5 тис. грн.

Ціни на житло залежать від рівня комфорту та розташування відносно комплексу з термальними водами. В приватному секторі ціни починаються від 700 грн за добу. Можна орендувати номер як за демократичну ціну (1-3 тис. грн), так і в люкс-сегменті.