Його творчістю цікавився Пікассо: у Києві покажуть картини Петрицького

У так званому Шоколадному будинку філії Київської картинної галереї до 100-річчя презентували виставку геніального українського художника Анатоля Петрицького. Роботи митця – з колекції Музею театрально-музичного та кіномистецтва України.

Він заперечував банальність, а його сценічним костюмам і декораціям глядачі аплодували одразу щойно відкривалась театральна завіса! Альбом з театральними строями українського художника був у Пікассо, а його яскравість і сьогодні вражає.

Український художник Анатоль Петрицький вигадував костюми та декорації до вистав, слухаючи музику на грамофоні.

20-ті роки минулого століття – це найвиразніший етап творчості бунтівного майстра з непростим характером, художника, якого дуже цінував Лесь Курбас. Саме в той час наші митці створили потужний напрямок українського яскравого авангарду, який згодом на жаль зламала радянська влада.

– Почну з того, що український авангард 20-тих – це потужне мистецьке явище, яке яскраво проявилося в театрі. Анатолій Петрицький цікавий тим, що він є надзвичайно європейським та українським одночасно. Він дуже різноманітний, модний, – зазначила головна зберігачка Музею театрально-музичного та кіномистецтва України Тетяна Руденко.

Петрицький був справжнім соратником Курбаса. Йдеться про Молодий театр у 1918 році. Лесь хотів кардинально змінити український театр у бік Європи, а Анатоль міг йому у цьому допомогти.

Петрицький багато працював з кольором, формою та світлом.

– В ті роки, електричне освітлення тільки з’явилося, тому прожектори в театрі було дуже по новітньому. Петрицький відчував, що театр є дуже ілюзорним світом, те, що було на сцені не повинно бути справжнім, воно мало бути виразним, повинно чіпляти глядача, – додала Тетяна Руденко.

Загалом від художника залежить 50% успіху вистави, адже на його плечах лежить те, як ми візуально побачимо виставу. А це і декорації, і костюми.

– В тогочасній пресі писали, що Петрицький був цікавий, в нього була бурхлива творчість. Часто писали, що художник сьогодні перевершив режисера. Це фіаско насправді, але це на користь Петрицького кажуть про те, що він був дуже яскравим та особливим, – зазначила Тетяна.

Роботи, які представлені на виставці, з колекції Музею театрально-музичного та кіномистецтва України, а вона налічує близько 600 творів (ескізи, костюми, декорації). Датуються вони різними роками – від 1915-1962 років. За ці роки він спробував свої сили у різних напрямках: авангард, конструктивізм, модернізм, соцреалізм.