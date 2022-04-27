Російські окупанти вивезли усі цінні експонати з музеїв Маріуполя. Серед вкрадених цінностей – оригінальні картини, і навіть ікони, які важливі для українців не в матеріальному плані.

До рук російських військових потрапили експонати з Музею краєзнавства та Художнього музею Маріуполя. Про крадіжку заявив радник мера міста Петро Андрющенко.

За його даними, у місті було 7 оригінальних шедеврів. За словами Андрющенка, передати ці експонати могла директорка краєзнавчого музею Наталія Капусникова. Їй було відоме місце розташування цінностей.

Наталю також звинувачують у створенні неправдивої картини про знищення музею Азовом. За її словами, вона бачила це на власні очі. Спростувати неправдиву інформацію Капусникової спромоглася керівник Департаменту культури міськради Діана Трима – вона 15 березня була в музеях перед евакуацією.

Російськими військовими було вкрадено такі цінності:

оригінали трьох картин Архипа Куїнджі Червоний захід, Осінь, Ельбрус;

оригінал картини Івана Айвазовського Біля берегів Кавказу;

два оригінали картини Миколи Дубовського Море і Ніч на Балтійському морі;

оригінал Григорія Калмикова А.І.Куїнджі;

бюст Архипа Куїнджі – робота скульптора Беклемишева;

три ікони: Ісус Христос Вседержитель, Богоматір з немовлям, Іоан Хреститель.

Раніше шоумен Сергій Притула розповів, як мистецтво піде на допомогу ЗСУ. Його фонд виставить на аукціон картині Квіти виросли біля четвертого блоку 1990 року Марії Приймаченко. Отримані кошти підуть на закупівлю обладнання наших захисників. Саму картину Притулі передали колекціонери, які у мирний час нізащо не продали б цей шедевр.