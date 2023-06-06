Унаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС уночі 6 червня в зоні підтоплення опинилося близько 80 населених пунктів Херсонської області. Постраждали люди, тварини, а також культурні установи, зоопарк та археологічні пам’ятки.

Так, у Новій Каховці затопило зоопарк Казкова діброва, де проживало близько 300 тварин. Врятуватися вдалося тільки лебедям і качкам.

Загинули мавпи, єноти, поні, камерунські кози, вівці, папуги, осел, павичі, фазани, бабаки, шиншили та інші беззахисні тварини.

Серед археологічних пам’яток у зоні ризику опинилося городище і фортеця Тягинь часів Великого князівства Литовського, що розташоване в селі Тягинка на березі Дніпра.

Археологічні розкопки проводили також біля села Миколаївка – воно потрапляє в зону можливого підтоплення. На його території – три скіфські кургани.

У Спілці археологів України наголосили, що жахливі наслідки поки що не піддаються чіткому підрахунку, проте очевидно, що в зоні ризику опинилися також і сотні пам’яток археології та історії.

– Такі дії окупантів є черговою спробою знищувати українську ідентичність, – написали вони у Facebook.

В інтернеті вже також можна побачити безліч кадрів із міста Олешки. Там під загрозою руйнування може опинитися будинок-музей Поліни Райко. Наразі вода поки що туди не дійшла.

В ефірі телемарафону Єдині новини міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав, що суттєвих загроз правобережній частині немає.

– Натомість на лівобережжі вже фіксують затоплення культурних інституцій, зокрема бібліотек, – додав він.

Своєю чергою фахівець відділу моніторингу ситуації на окупованих територіях Міністерства культури та інформаційної політики Сергій Нємцев зазначає, що ситуація на правому і лівому берегах Херсонської області різна.

Так, наприклад, може бути затоплена Олешківська Січ.

Навіщо окупанти підірвали дамбу та чи чекає на українців екологічне лихо – читайте в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.