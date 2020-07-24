Відпочинок в Албанії став особливо актуальним для українців через пандемію коронавірусу. Балканська країна одна з перших влітку відкрила свої кордони для наших громадян.

В’їзд до країни необмежений, після повернення українцям не доведеться проходити обсервацію чи здавати ПЛР-тест на Covid-19.

Коронавірус в Албанії

У країні останні дні росте кількість активних хворих на 100 тис. населення. Загалом в Албанії зафіксували 4 466 випадків Covid-19, 1 820 людей хворіють досі.

У країні суворо дотримуються карантинних заходів хіба що в аеропорту. У курортних місцях деінде можна зустріти продавців у медичних масках.

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Курорти Албанії

Дуррес

Місто Дуррес розташувалося на Адріатичному морі. Воно знаходиться лише за 30 хвилинах їзди від аеропорту. Це курортне місто має хорошу інфраструктуру: ресторани, парки, екскурсії, а також безліч визначних пам’яток.

Також Дуррес славиться своїми широкими піщаними пляжами. Однак варто враховувати той факт, що це місто є головним морським портом для Албанії, тому це позначається на якості морської води.

Середні ціни для відпочинку там в тризірковому готелі на двох на шість ночей – €630-770. Якщо захочете оселитися в готелі з чотирма зірками, то €720-900. За п’ятизірковий готель доведеться викласти €800-1 450.

Ксаміл

Ксаміл або Албанські Мальдіви мабуть найвідоміший курорт країни, який популярний через блакитного кольору море і казкові пляжі.

Місто більше підходить для сімейного відпочинку, бо як таких розваг тут немає. Однак звідси є можливість відвідати інші острова.

Вартість відпочинку тут на шість ночей на двох стартує від €720.

Саранда

Курортне містечко Саранда розташувалося на березі Іонічного моря. Заведено вважати його найрозвиненішим туристичним місцем Албанії. Море тут чисте, але пляжі кам’янисті.

Вартість відпочинку в Саранді на шість ночей на двох стартує від €740.

Ціни на переліт в Албанію

Ціни на переліт у середньому 4 тис. грн і вище, проте можна знайти варіанти за 3,5 тис. грн.

Готелі Албанії

Aler Luxury Resort Durres

Цей готель чудово підійде для наших громадян, бо персонал володіє українською. Там є свій піщаний пляж.

Дуррес Dolce Vita

Затишний готель, який оточений пальмами та квітами. Там є два ресторани та дитячий майданчик.

Aler Hotel Durres

Розташований на першій береговій лінії Адріатичного моря. Особливістю готелю є вишуканий ресторан, який відомий бездоганним приготуванням найсвіжіших морепродуктів. Персонал знає українську.

Aler Holiday inn Saranda

Один з найпрестижніших готелів курорту Саранди, який має чудове обслуговування та неймовірний вид на море. Готель більше підходить для сімейного відпочинку. Персонал говорить українською мовою.

Посольство України в Албанії

Важливо розуміти, що функції консульства України в Албанії виконує Консульський відділ посольства України в Грецькій Республіці:

Телефон: 210-685-61-71-2;

Гаряча лінія: +30 69327656 06

Ел. пошта: cons_gr@mfa.gov.ua

Винятково, коли життю громадянина загрожує небезпека або в разі загибелі необхідно телефонувати: +3069 3276 5606.

Також в Міністерстві закордонних справ України радять зареєструватися на ресурсі Друг.

Обсервація після відпочинку в Албанії

15 липня Кабмін скасував обов’язкову 14-денну самоізоляцію для туристів, які відпочивали в Єгипті чи Албанії.

Крім того, відпочивальникам після повернення з відпустки не потрібно буде робити тест на коронавірус.