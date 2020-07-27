Популярний сервіс для бронювання житла під час подорожей Booking поверне частину витрачених коштів за скасоване бронювання через пандемію Covid-19.

– Ми запускаємо ініціативу, яка на меті має повернути наших клієнтів та надати можливість знову забронювати локацію, проживання в якій було скасовано через пандемією коронавірусу, – йдеться у повідомленні.

Компанія зобов’язується повертати клієнтам не більше €100.

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Поки що новою послугою зможуть скористатися громадяни країн, де було послаблено обмеження на закордонні поїздки.

Серед вимог – обов’язкова підписка на рекламну розсилку від Booking.

Спеціальний одноразовий промокод надійде на електронну пошту, яку було вказано під час бронювання житла.

Окрім позачергового права на повторне бронювання, яке потрібно буде здійснити до 31 грудня 2020 року включно, туристи також зможуть отримати компенсацію коштів у розмірі 15% від загальної вартості.

Нові правила в’їзду до Чорногорії

22 липня уряд Чорногорії повторно затвердив заборону на в’їзд до країни на автомобілях для громадян України.

Таким чином, українці зможуть перетинати кордон Чорногорії лише авіаційним транспортом.

Однак заборона не діє на тих громадян України, які протягом останніх 15 діб перебували у країнах, що входять до зеленої або жовтої зони поширення Covid-19.

Станом на вечір 27 липня Україна і далі залишається у “червному” списку.