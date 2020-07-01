1 липня туроператор ANEX Tour провів до сонячної Туреччини українських туристів

1 липня відбулися перші рейси з туристами після оголошення карантину та припинення авіасполучення.

Літаки полетіли до Туреччини та Єгипту не тільки з Києва, а й з Харкова та Запоріжжя. Проводжав туристів Генеральний директор ТОВ ТК Анекс Тур в Україні Ількер Адігюзель.

– Я задоволений бачити щасливих туристів, що вже через кілька годин будуть купатися у морі. Запевняю, що ми робили, робимо та робитимемо все можливе для комфорту та безпеки наших туристів. Ми отримали міжнародний сертифікат, що засвідчує високий рівень безпеки згідно з чотирьма параметрами: здоров’я та безпека пасажирів, здоров’я та безпека працівників, заходи, запроваджені на об’єктах, та заходи, запроваджені у транспортних засобах. Ми відповідально ставимося до ситуації, що склалася, і дотримуємось всіх норм та правил безпеки, – зазначив Ількер Адігюзель.

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Графік рейсів нині стабільній, хоча одразу почали перевезення великої кількості пасажирів, і на сьогодні всі літаки повністю заповненні. Авіаперевізник Авіакомпанії Азур Ейр Україна каже, що провів дуже велику підготовчу роботу, щоб максимально убезпечити та зберегти комфорт подорожуючих.

– Ми дуже чекали цього дня та готувались, дотримуючись та впроваджуючи вимоги і рекомендації Державної авіаційної служби України та Європейської агенції з безпеки польотів (EASA). Це дуже великий об’єм роботи. Для нас на першому місці – комфорт та безпека пасажирів. Тому перед кожним рейсом літак проходить не лише повну технічну перевірку, а й дезинфекцію, – зазначив генеральний директор ТОВ Авіакомпанії Азур Ейр Україна Карен Антонов.

Для безпеки туристів на території аеропорту проводиться температурний скринінг, ретельно стежать за дотриманням соціальної дистанції та масковим режимом.

Зазначимо, що ANEX Tour став першим турецьким туроператором, який отримав сертифікат здорового туризму від Міністерства культури та туризму у рамках заходів щодо боротьби з епідемією коронавірусу.

Після послаблення карантину Туреччина стала однією з перших країн, які готові приймати українських туристів.

Громадянам України не треба буде перебувати на самоізоляції 14 днів та проходити додаткове тестування.