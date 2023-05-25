Українська Дія завоювала серця у США – багато можливостей сервісу можуть звучати як фантастика для жителів Америки.

Про це заявила адміністраторка Агентства міжнародного розвитку США Саманта Пауер під час виступу Мінцифри у Вашингтоні.

– Уявіть, що майже все, що вам потрібно від вашого уряду, ви можете отримати через телефон або браузер. Хочете отримати доступ до свого паспорта для перетину кордону, подати заявку на дозвіл на будівництво, зареєструвати нову дитину або новий бізнес? Усе це можна зробити в Дії, – заявила Пауер.

Чиновниця впевнена, що сервіс допоможе боротися з корупцією, а державі швидко реагувати на кризові ситуації. Саманта подякувала Україні за інвестицію в цифрову трансформацію 8 років тому.

На сьогодні 19 млн українців користуються Дією, яка надає близько 120 державних послуг.

З 23 травня в Дії можна обміняти водійські права. Це корисна функція, якщо пластиковий документ загубився, зіпсувався, або водій змінив паспортні дані та стать. Можна як замовити пластикову картку, так і оновити електронний документ. Для цього подається заявка та оплачується послуга протягом 10 хвилин.