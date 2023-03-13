Компанія Lesser Evil Games створила відеогру Death from Above, де потрібно за допомогою дрона знищувати російських окупантів. Проєкт стане доступним трохи пізніше в бібліотеці Steam.

Розробником гри є компанія Lesser Evil Games, в якій є співробітники з Німеччини, Португалії, Казахстану, Польщі та України. У планах було створення гри-симулятора, щоб кожен охочий зміг відчути всі тонкощі керування дроном для знищення живої сили ворога.

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З продажу гри невелика команда творців сподівається зібрати кошти для благодійних організацій. Навіть після виходу проєкту його будуть і далі підтримувати, вдосконалюючи та прислухаючись до прохань гравців.

Що стосується геймплея, користувачам потрібно буде шукати транспорт і місця дислокації ворога, патрулювати місця і навіть повертати крадені речі – наприклад, пральні машинки.

30% виторгу розподілятимуть між фондами Повернись живим і Армія дронів. Але щойно проєкт окупиться, на благодійність віддаватимуть 70% коштів.

Навіть розробникам ігор з України заважають росіяни – нещодавно російські фанати S.T.A.L.K.E.R. виставили ультиматум компанії GSC Game World. Вони вимагають від українських розробників вибачень, а також локалізації російською.