Користувачі мережі почали масово скаржитися на проблеми в роботі соціальної мережі Instagram.

Найбільше користувачі обурюються через погану роботу додатку. Також спостерігаються проблеми і на web-версії сервісу. Збої в роботі Instagram фіксуються у всьому світі.

Про це свідчать данні ресурсу Downdetector.

Також близько 21.40 люди почали скаржитися на погану роботу Facebook. Найчастіше у користувачів не виходить скористатися додатком, проблеми спостерігаються і на web-версії сайту. У 15% не виходить навіть авторизуватися на ресурсі.

Ну і традиційно Whatsapp відмовляється нормально працювати слідом за Instagram і Facebook. У деяких не надсилаються повідомлення, а в інших додаток зовсім не завантажується.

Найбільше скарг надійшло від користувачів із США, Німеччини, Великої Британії, Франції. В Україні також безліч користувачів не можуть скористатися додатками через збій в їх роботі.

Поки ця трійця соцмереж лежить і мирно відпочиває в п’ятничний вечір, жартівники з Twitter не дрімають, а строчать нові жарти про другий за тиждень збій.

Реакція мережі на збій в Instagram, Facebook і WhatsApp:

Ласкаво просимо в Twitter всім, хто зайшов перевірити це реально знову приліг Instagram або просто тупить інтернет.

Instagram знову.

Чому щойно я викладаю нові фото в Instagram він помирає?

Бідний Instagram, зовсім калікою стає в жовтні. Двічі на ті самі граблі.

Там Instagram і Facebook вирішили на біс виконати.

Знову Facebook лежить. Пішов на PornHub.

Перший збій у роботі Instagram, Facebook і WhatsApp

Після 18.00 4 жовтня стався масштабний збій в Instagram, Facebook і WhatsApp. Соціальні мережі не працювали близько шести годин. В результаті користувачі перебазувалися в інші соціальні мережі, які просто не витримали напливу охочих. Зокрема, проблеми в роботі спостерігалися в Netflix, Steam, PlayStation, Google, Amazon, TikTok і навіть Viber.

Точно причини збою в компаніях так і не назвали, проте засновник Facebook Марк Цукерберг вибачився перед користувачами мережі та зазначив, що розуміє важливість сервісів у житті людей.