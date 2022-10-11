Росія визнала корпорацію Meta терористичною організацією. Компанія Марка Цукерберга володіє соцмережами Facebook та Instagram, а також месенджером WhatsApp.

Втім, передумови вже були – ще 21 березня Тверський суд Москви визнав Meta екстремістською організацією. Все через те, що Facebook нібито дозволив українцям закликати до насильства проти військових із Росії. Також сервіс звинуватили в обмеженні доступу до пропагандистських каналів – Sputnik та Russia Today.

З того часу соцмережі Facebook та Instagram під забороною для мешканців країни-агресора.

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Втім, влада РФ зробила виняток для популярного месенджера WhatsApp – на їхню думку, сервіс не використовується для поширення публічної інформації.

Щоправда, у Meta поки що ніяк не відреагували на рішення Росії. Цілком можливо, що реакції від корпорації Цукерберга влада РФ не дочекається.

Втім, американські компанії теж не сидять без діла – нещодавно компанія Apple видалила з App Store додатки російських сервісів VK та Mail.Ru, зробивши їх недоступними для користувачів у всьому світі. Все через санкції з боку Великобританії – обмеження стосуються російських олігархів, які володіють акціями цих компаній.