Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Інтернет

Знайшли крайніх: у РФ визнали Meta “терористичною організацією”

11 Жовтня 2022, 18:49
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Знайшли крайніх: у РФ визнали Meta “терористичною організацією”
Джерело: Depositphotos

Росія визнала корпорацію Meta терористичною організацією. Компанія Марка Цукерберга володіє соцмережами Facebook та Instagram, а також месенджером WhatsApp.

Втім, передумови вже були – ще 21 березня Тверський суд Москви визнав Meta екстремістською організацією. Все через те, що Facebook нібито дозволив українцям закликати до насильства проти військових із Росії. Також сервіс звинуватили в обмеженні доступу до пропагандистських каналів – Sputnik та Russia Today.

З того часу соцмережі Facebook та Instagram під забороною для мешканців країни-агресора.

Зараз дивляться

Втім, влада РФ зробила виняток для популярного месенджера WhatsApp – на їхню думку, сервіс не використовується для поширення публічної інформації.

Щоправда, у Meta поки що ніяк не відреагували на рішення Росії. Цілком можливо, що реакції від корпорації Цукерберга влада РФ не дочекається.

Втім, американські компанії теж не сидять без діла – нещодавно компанія Apple видалила з App Store додатки російських сервісів VK та Mail.Ru, зробивши їх недоступними для користувачів у всьому світі. Все через санкції з боку Великобританії – обмеження стосуються російських олігархів, які володіють акціями цих компаній.

Читайте також:
СмартфонДані мільйонів під загрозою: Meta попередила користувачів Facebook про активізацію хакерів

Джерело
Business Insider
Теги
Facebook Instagram Meta
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь