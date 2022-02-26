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ЗМІ, якими керує Росія: Instagram почав маркувати пропагандистські ресурси

26 Лютого 2022, 20:28
Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Instagram
Джерело: Depositphotos

Соціальна мережа Instagram почала маркувати пропагандистські російські медіа, які несуть пропаганду та брехню.

Відповідні сторінки російських ресурсів позначають як ЗМІ, яким керує Росія.

— Instagram вважає, що цей видавець може повністю або частково перебувати під контролем держави.

Такі мітки можуть побачити користувачі відомої соціальної мережі у мобільній версії.

Серед пропагандистських ЗМІ, які мають мітки – відомі інтернет-видання та розважальні шоу:

  • РИА Новости,
  • Вечерний Ургант,
  • Россия Today;
  • ТАСС.

Факти ICTV також зібрали список посіпак Володимира Путіна, котрі активізувалися на інформаційному фронті та за рублі готові підтримувати вбивства українців та вторгнення окупантів до нашої країни.

З російськими медійними персонами, котрі підтримали вторгнення Росії в Україну та війну на нашій землі, ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

Теги
Instagram , Війна в Україні , Пропаганда Росії , Російська агресія , Російська пропаганда
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