Соціальна мережа Instagram почала маркувати пропагандистські російські медіа, які несуть пропаганду та брехню.

Відповідні сторінки російських ресурсів позначають як ЗМІ, яким керує Росія.

— Instagram вважає, що цей видавець може повністю або частково перебувати під контролем держави.

Такі мітки можуть побачити користувачі відомої соціальної мережі у мобільній версії.

Серед пропагандистських ЗМІ, які мають мітки – відомі інтернет-видання та розважальні шоу:

РИА Новости,

Вечерний Ургант,

Россия Today;

ТАСС.

Факти ICTV також зібрали список посіпак Володимира Путіна, котрі активізувалися на інформаційному фронті та за рублі готові підтримувати вбивства українців та вторгнення окупантів до нашої країни.

З російськими медійними персонами, котрі підтримали вторгнення Росії в Україну та війну на нашій землі, ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.