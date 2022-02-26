Соціальна мережа Instagram почала маркувати пропагандистські російські медіа, які несуть пропаганду та брехню.
Відповідні сторінки російських ресурсів позначають як ЗМІ, яким керує Росія.
— Instagram вважає, що цей видавець може повністю або частково перебувати під контролем держави.
Такі мітки можуть побачити користувачі відомої соціальної мережі у мобільній версії.
Серед пропагандистських ЗМІ, які мають мітки – відомі інтернет-видання та розважальні шоу:
- РИА Новости,
- Вечерний Ургант,
- Россия Today;
- ТАСС.
Факти ICTV також зібрали список посіпак Володимира Путіна, котрі активізувалися на інформаційному фронті та за рублі готові підтримувати вбивства українців та вторгнення окупантів до нашої країни.
З російськими медійними персонами, котрі підтримали вторгнення Росії в Україну та війну на нашій землі, ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.