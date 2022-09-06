Соцмережу Instagram оштрафували на $402 млн за обробку даних підлітків у ЄС. Розслідування велося понад два роки, і тепер оголошено вирок.

За даними справи, Instagram дозволяв підліткам 13-17 років створювати бізнес-акаунти на платформі – зміни в обліковому записі відкривають доступ до контактної інформації. Іншими словами, подробиці про дітей були відкритими всім користувачам.

Перехід на бізнес-акаунт дозволяв отримати більше статистики про сторінку – переходи, залучені користувачі і так далі. Instagram також нібито зробив облікові записи деяких юних користувачів загальнодоступними за умовчанням.

Зараз дивляться

Це вже третій штраф для Meta від Комісії із захисту даних Ірландії – раніше корпорацію Марка Цукерберга оштрафували на $267 млн за проблеми з WhatsApp – тоді месенджер не попереджав користувачів про збір даних.

Представники Instagram заявили, що соцмережа автоматично робить закритими облікові записи користувачів до 18 років. Також дорослі не можуть писати особисті повідомлення дітям у сервісі, а також коментувати публікації.

Раніше стало відомо, що додатки Facebook та Instagram використовують власні вбудовані браузери для відстеження користувачів. Йдеться про відкриття посилань у соціальних мережах – таким чином сервіси дізнаються більше про користувача. Експерти впевнені, що до списку можуть потрапити і номери кредитних карток.