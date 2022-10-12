Вночі з 11 на 12 жовтня у соцмережі Facebook стався масштабний збій – сервіс тимчасово видалив десятки та сотні тисяч підписників на сторінки українських політиків, блогерів та інших медійних особистостей.

У всіх випадках заповітні показники опустилися до 10 тис. осіб. Наприклад, у радника ВП Олексія Арестовича кількість підписників упала з 880 тис. до 10 тис.

Зараз дивляться

Аналогічно сталося зі сторінками інших чиновників та медійних осіб – Геннадія Корбана, Юрія Романенка, Андрія Богдана, Гео Лероса, Михайла Подоляка та інших. Навіть у президента України Володимира Зеленського було до 10 тис. підписників, хоча на вихідних кількість перевищувала позначку 3 млн.

Відомо, що проблема торкнулася і самого творця Meta, Facebook та Instagram Марка Цукерберга. Замість 120 млн підписників красувалося число у 10 тис. Щоправда, проблему вже вирішили, і показники повернулися до норми.

Поки що компанія Meta не прокоментувала баг, який спотворив статистику сторінок.

Подібна новина здивувала користувачів однієї з найбільших соцмереж у світі, і деякі користувачі почали жартувати.

Реакція мережі на збій у Facebook – далі у матеріалі.

Користувачі сервісу впевнені, що наші блогери та медійні особи зазнали справжнього стресу, коли прокинулися вранці та побачили кількість підписників.

– У так званих лідерів думки буде стрес. Тому що за ніч у всіх зникли підписники – їхня кількість тепер 9 з копійками. І так у всіх, – вважає Василь Крутчак.

Інші користувачі висміяли мізерність проблеми на тлі війни з РФ та можливим ядерним терактом.

– Ей, українці! Путін на вас ядерну бомбу скине… – Ну, гаразд, пішли на Щекавицю. – Українці, Цукерберг у вас підписників забрав. – Ну все, кінець світу настав, – вважає користувач мережі Дмитро Золотухін.

Втім, деякі сподіваються, що зникнення не закінчаться лише на підписниках, і незабаром зникнуть небажані сусіди.

– Вранці зникли підписники, потім зникло світло. Коли зникне ру**я? – запитують Facebook-юзери.

Користувачі також не виключають, що це звичайне чищення від фейкових облікових записів.

Багато користувачів Facebook не цікавилися кількістю підписників на сторінках українських чиновників та блогерів, але на тлі бага знаменитості почали скаржитися на проблеми, вказуючи на реальні цифри фоловерів.

– Натомість тепер ми точно знаємо, скільки в кого було підписників до того, як їх підчистив Цукерберг, – діляться своїми враженнями користувачі.

Деяким такі зміни явно до вподоби – кількість підписників зросла через баг.

– Марку, ну що за приколи? У мене також було 9900 фоловерів. Хоча до цього було 2800, – сміється Роман Мединський.

Втім, проблем у соцмережі вистачає і без зникнення підписників – нещодавно Facebook попередив користувачів про можливі витоки даних. Все через вірусні програми, які заполонили Google Play і App Store.