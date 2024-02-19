Майже за рік близько 20 тис. українських пар скористалися можливістю подати заяву про шлюб онлайн – через портал Дія. Це можна зробити просто з дому без очікувань, обравши місце, дату та формат церемонії.

Заяви про шлюб через Дію – статистика

Цифри вказують на те, що послугою українці та українки користуються майже порівну. Проте жінки оформлюють заяви трішки частіше – у 53% випадків. Найактивніше користувалися сервісом жителі Києва, Львівської та Одеської областей.

Вподобання молодят стосовно шлюбної церемонії діляться приблизно 50 на 50: майже у половині заяв вказаний повний обряд реєстрації, інша половина обирає одруження без урочистостей.

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Як подати заяву про шлюб в Дії

Для цього треба бути зареєстрованим на порталі державних послуг та пройти авторизацію. Потім у розділі Послуги обрати пункт Сімʼя та натиснути кнопку Заява про шлюб.

Далі потрібно заповнити онлайн-заяву та обрати деталі церемонії. Після цього необхідно у зручний спосіб сплатити адміністративний збір та закріпити намір е-підписом.

Партнер чи партнерка отримають посилання на заяву електронною поштою і також мають поставити під нею підпис за допомогою КЕП. Після цього ДРАЦС протягом робочого дня опрацьовує заяву та надсилає результат розгляду. Потім лишається тільки прийти на церемонію в обрану дату.

Нагадаємо, що скоро в Дії запустять можливість одруження онлайн. Ця послуга дозволить зареєструвати шлюб навіть у разі, якщо закохані перебувають у різних містах.

Фото: Pexels, Дія