Засновника найбільшої криптобіржі FTX Сема Бенкмана-Фріда заарештували на Багамах. Про це заявив генеральний прокурор країни.

Він постане перед судом вже 13 грудня.

За заявами поліції, засновника біржі заарештували за фінансові злочини проти США та Багам.

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Нагадаємо, що минулого місяця FTX подала заяву про банкрутство – на тлі цього клієнти не могли вивести свої активи, вкладені в майданчик.

Так, біржа заборгувала 50 великим кредиторам майже $3,1 млрд. Досі не зрозуміло, хто зможе отримати свої гроші назад. Аналітики вважають, що активи повернуть невеликій частині клієнтів.

FTX давала можливість клієнтам обмінювати звичайні гроші на криптовалюту і вже давно стала однією з найбільших майданчиків у цьому сегменті.

Щодо її засновника, то Бенкмана-Фріда колись вважали молодою версією легендарного американського інвестора Воррена Баффета – його капітал оцінювався більше ніж у $15 млрд.

Ажіотаж навколо біржі привернув увагу не лише криптоекспертів, а й режисерів – творці Месників хочуть зняти фільм про FTX. Так, роботу зніматимуть Джо та Ентоні Руссо — вони відповідали за Месників: Війна нескінченності та Месників: Фінал. Серіал складатиметься із восьми частин.