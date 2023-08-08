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Запишіть у календар: Цукерберг вибрав дату для поєдинку з Ілоном Маском

8 Серпня 2023, 18:30
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Цукерберг
Джерело: Getty Images

Глава Meta Марк Цукерберг обрав дату для поєдинку з Ілоном Маском. Мільярдер запропонував запланувати подію на 26 серпня.

Про це він заявив у своїй новій соцмережі під назвою Threads, яка стала повноцінним конкурентом для Twitter Ілона Маска.

 

Post by @zuck
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– Я готовий. Запропонував запланувати бій на 26 серпня, коли він вперше кинув виклик, але він не підтвердив. Не особливо переживаю і сподіваюся, – заявив Цукерберг.

Глава соцмережі відповів на слова Маска про тренування під час роботи. Раніше очільник Tesla додав, що бій транслюватимуть на X, а виручені з нього кошти спрямують на допомогу ветеранам. Яким саме солдатам будуть передані кошти – невідомо. Маск також додав, що в нього немає часу на заняття в залі, тому він піднімає гантелі під час роботи.

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Нагадаємо, що Маск кинув виклик Цукербергу – бізнесмени погодилися провести бій у Лас-Вегасі в октагоні й вже цілком серйозно готуються до події. Мільярдери найняли зіркових тренерів, які домоглися успіхів у поєдинках.

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Ілон Маск Марк Цукерберг
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