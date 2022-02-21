Соціальна мережа 45-го президента США Дональда Трампа Truth Social з’явилася в App Store. Дата запуску, 21 лютого, обрана невипадково, оскільки сьогодні в Америці відзначають Президентський день.

Деякі користувачі, які завантажили соціальну мережу, повідомляють, що в них виникають проблеми з її використанням – Через великий попит ми помістили вас до нашого списку очікування.

Генеральний директор Trump Media and Technology Group (TMTG) – компанії, що стоїть за Truth Social Девін Нуньєс заявив, що програма буде повністю готова до кінця березня.

– Я думаю, що до кінця березня ми повністю функціонуватимемо, принаймні, в Сполучених Штатах, — сказав він.

Скріншоти додатку Truth Social показують, що він дуже схожий на Twitter.

Раніше ми писали, що Truth Social – альтернатива Twitter і пропонує функції, які дають змогу стежити за іншими людьми, ділитися фотографіями, залишати короткі повідомлення, а також відстежувати теми. Самі міні-послання називатимуться “правда”.

Нагадаємо, що в жовтні 2021 року стало відомо, що Дональд Трамп збирається запустити власну соцмережу, яка дозволить йому знову ділитися своїми думками. Поки що політик такої можливості не має, оскільки його акаунти в Facebook і Twitter були заблоковані після подій 6 січня 2021 року.

Тоді Трамп опублікував пост, який розцінили як заклик до штурму Конгресу.