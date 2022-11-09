Соціальна мережа Twitter додасть офіційну сіру позначку до деяких відомих акаунтів, щоб вказати, що вони справжні. Це є ще одним поворотом у хаотичній перебудові системи перевірки платформи новим власником – мільярдером Ілоном Маском.

Нинішня система соцмережі з використанням синіх галочок, що підтверджують справжність облікових записів, скоро зникне у тих, хто не буде платити щомісячну оплату.

Сірі галочки стануть доступними для всіх, хто готовий платити $7,99 щомісяця. Коли вони стануть доступними – поки що не відомо. Також підписка охоплюватиме деякі бонусні функції, а саме – менше реклами і можливість мати твіти з більшою видимістю.

Зараз дивляться

Поточна система перевірки платформи діє з 2009 року і була створена для того, щоб гарантувати, що висококласні і загальнодоступні акаунти є тими, за кого себе видають.

Експерти висловили занепокоєння тим, що надання галочки кому-небудь за плату може призвести до видавання себе за іншу людину, поширення дезінформації та шахрайства.

Сіра галочка є компромісом, проте може злитися з тлом, що може привести до ще більшої плутанини.