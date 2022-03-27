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Інтернет

Залишили без лазівок: Apple остаточно заблокувала російські картки Мир

27 Березня 2022, 13:24
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Apple Pay
Джерело: Depositphotos

Компанія Apple закрила лазівку в iPhone для обходу заборони використання карти Мир. Так, за допомогою хитрощів жителі РФ могли скористатися сервісом на тлі економічних санкцій.

– Компанія Apple повідомила НСПК (Національну систему платіжних карток Росії) про припинення підтримки карток Мир у платіжному сервісі Apple Pay, – повідомляється на сайті системи Мир.

Також відомо, що вже додані картки платіжної системи Мир Apple Pay перестануть працювати в найближчі кілька днів. Примітно, що Apple вперше додала підтримку цих карток ще минулого року.

Корпорація Google також не бажає працювати із системою Мир на тлі санкцій. Пошуковик призупинив розробку підтримки цих карток сервісом Google Pay – аналогом Apple Pay для смартфонів на Android.

Втім, для жителів Росії нічого не значать слова про заборони використання – з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну зросла кількість крадіжок цифрового контенту. На території країни-агресора почали активно користуватися торрент-трекерами, звідки можна незаконно завантажити фільми, серіали, музику, програми для комп’ютерів та багато іншого.

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Джерело
The Verge
Теги
Apple , Google , Війна в Україні
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