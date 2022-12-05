В Одесі поліцейські повідомили про підозру у колабораціонізмі проросійськи налаштованій “блогерці”. 32-річна пропагандистка підтримувала та виправдовувала збройну агресію РФ проти України, поширюючи відповідні пости у TikTok і Telegram.

Так, вона закликала президента країни-агресорки Володимира Путіна активніше бомбардувати територію нашої країни, а також казала, що необхідно помститися за Кримський міст.

Проросійськи налаштована жінка наголошувала, що готова будь-яку ціну заплатити за русскій мір, а також, зневажливо говорила про українців.

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