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Закликала активніше бомбардувати Україну: в Одесі викрили “блогерку”-путіністку

5 Грудня 2022, 14:33
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Закликала активніше бомбардувати Україну: в Одесі викрили “блогерку”-путіністку
Джерело: Depositphotos

В Одесі поліцейські повідомили про підозру у колабораціонізмі проросійськи налаштованій “блогерці”. 32-річна пропагандистка підтримувала та виправдовувала збройну агресію РФ проти України, поширюючи відповідні пости у TikTok і Telegram.

Так, вона закликала президента країни-агресорки Володимира Путіна активніше бомбардувати територію нашої країни, а також казала, що необхідно помститися за Кримський міст.

Проросійськи налаштована жінка наголошувала, що готова будь-яку ціну заплатити за русскій мір, а також, зневажливо говорила про українців.

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– За наявністю достатніх доказів, які правоохоронці зібрали в ході досудового розслідування, слідчі під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігурантці про підозру у колабораційній діяльності, що передбачено ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про публічні заклики громадянином України до підтримки рішень та дій держави-агресора, – повідомила начальниця сектору дізнання відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 Марина Трофимова.

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Джерело
Нацполіція
Теги
TikTok Одеса Російська пропаганда
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