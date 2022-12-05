В Одесі поліцейські повідомили про підозру у колабораціонізмі проросійськи налаштованій “блогерці”. 32-річна пропагандистка підтримувала та виправдовувала збройну агресію РФ проти України, поширюючи відповідні пости у TikTok і Telegram.
Так, вона закликала президента країни-агресорки Володимира Путіна активніше бомбардувати територію нашої країни, а також казала, що необхідно помститися за Кримський міст.
Проросійськи налаштована жінка наголошувала, що готова будь-яку ціну заплатити за русскій мір, а також, зневажливо говорила про українців.
– За наявністю достатніх доказів, які правоохоронці зібрали в ході досудового розслідування, слідчі під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігурантці про підозру у колабораційній діяльності, що передбачено ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про публічні заклики громадянином України до підтримки рішень та дій держави-агресора, – повідомила начальниця сектору дізнання відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 Марина Трофимова.