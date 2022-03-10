Інтернет-провайдер Triolan тимчасово не надає доступу до мережі. Так, користувачі повідомляють про відсутність послуг у Києві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Сумах, Білій Церкві та інших містах.

– Шановні користувачі. Інформуємо про те, що зараз спостерігається часткова або повна відсутність доступу до мережі. Займаємось відновленням, – повідомив інтернет-провайдер.

Також у Triolan додали, що зараз ворог намагається не лише знищити наші будинки та інфраструктуру, а й інформаційні мережі. Наразі інженерна служба та експерти з безпеки працюють над усуненням проблем, тому надання послуг провайдер змушений зупинити.

– Ми намагаємося якнайшвидше зупинити зловмисників і відновити роботу мережі на всіх територіях, – заявили в Triolan.

Нагадаємо, що зараз в Україні працює бездротовий інтернет завдяки мобільним операторам. За допомогою смартфона також можна дивитися і телебачення – таку функцію надала Мінцифра разом із Megogo. Це допоможе боротися з пропагандою агресора та блокуванням телебачення.

Також рекомендується включити сигнал повітряної тривоги у програмі Київ Цифровий. Система автоматично сповіщатиме про те, що потрібно терміново переміститися у притулок.