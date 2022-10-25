Президент Київстар Олександр Комаров розповів про складнощі, з якими зіткнувся мобільний оператор на восьмому місяці війни. Так, на початку жовтня був пік навантаження, а обладнання на нещодавно звільнених територіях виявляється знищеним.

Подробиці Комаров поділився у Facebook.

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Так, під час ракетного обстрілу України 10 жовтня, Київстар обробив рекордну кількість трафіку – 1 110 кілоЕргланг.

– Якщо людською мовою, то сумарна тривалість телефонних розмов на нашій мережі в цей час склала понад 67 млн ​​хвилин, – заявив Олександр.

Так, за словами президента компанії, 93% мереж в Україні працює у звичайно-воєнному режимі. Інші 7% перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Топменеджер заявив, що практично всі об’єкти мережі на нещодавно звільнених територіях знищені. Але зараз активно проводять відновлення станцій для відновлення зв’язку на цих територіях.

Також Київстар зараз готується до роботи у режимі масового відключення електроенергії.

– Робимо все, що від нас залежить, але розуміємо, що таких превентивних заходів вистачить на підтримку до 20% мережі у великих містах та обласних центрах в умовах повного довгострокового знеструмлення, – заявив Комаров.

Раніше експерти розповіли, чи працюватиме мобільний зв’язок без електрики. За словами експертів, зв’язки не страшні відключення, адже майже всі базові станції оснащені резервними джерелами живлення.