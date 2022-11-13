Аналітична компанія Nansen стверджує, що приблизно $662 млн у токенах таємним чином витекли з міжнародних бірж FTX і США. Криптомагната Сема Бенкмана-Фріда допитала поліція Багам у суботу, 12 листопада.

Влада намагається розгадати, що призвело до падіння FTX та її дочірніх компаній. Тому Бенкман-Фрід був допитаний, також в США його перевіряє Комісія з цінних паперів і бірж стосовно того, чи не порушив він правила щодо цінних паперів.

За словами аналітиків, токени на суму близько $662 млн таємничим чином витекли як з міжнародних, так і з американських бірж FTX.

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Згідно з інвестиційними матеріалами, в четвер у FTX Trading International було всього $900 млн ліквідних активів проти $9 млрд зобов’язань.

Генеральний директор криптовалютного ринку Binance Чанпен Чжао заявив, що його компанія призупинила депонування FTT – токена FTX. Зроблено це для того, щоб запобігти можливому впливу сумнівних додаткових поставок на ринок.

FTT впав на 21% до $1,65, проте станом на 8:26 у Лондоні відновився приблизно до $2.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що щонайменше $1 млрд клієнтів зник із криптобіржі, яка збанкрутувала.

FTX розпочне процедуру банкрутства в США, а її виконавчий директор Сем Бенкман-Фрід піде у відставку після кризи ліквідності в компанії.