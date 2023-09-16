16 вересня 2023 року в Україні відзначають День винахідника й раціоналізатора. Свято присвячене всім тим, які спрямували свій розум і цікавість у потрібне русло та зробили наше життя легшим.

Створити корисний і вдалий винахід – справа непроста, але таким досягненням можуть похвалитися багато українців, які зробили свій внесок у розвиток усього людства.

5 українських винахідників, які змінили світ, – далі в матеріалі.

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Ігор Сікорський

Багато хто знає про легендарного українського авіаконструктора Ігоря Сікорського. Він вважається винахідником гелікоптера, що зробило величезний крок у розвитку авіації. Сікорський став творцем й інших літальних апаратів, серед яких і важкий бомбардувальник. І хоча він переїхав до США, 2009 року Нацбанк України випустив ювілейну монету на честь авіаконструктора з номіналом у 2 грн.

Володимир Хавкін

Український біолог і бактеріолог Володимир Хавкін став відомим завдяки своїм досягненням у боротьбі з різними хворобами. Його найпопулярніші винаходи – це перші вакцини проти чуми та холери. За його плечима – мільйони врятованих життів, які могли погубити поширені раніше небезпечні хвороби. Завдяки цим вакцинам вдалося суттєво побороти холеру та чуму. На честь українця було названо вулиці в Одесі й Бердянську.

Борис Грабовський

Українець Борис Грабовський вважається творцем поштового індексу. За допомогою його праці вдалося впорядкувати систему поштових відправлень, зробивши цей процес простим і швидким.

Утім, його заслуги вплинули і на телебачення – він першим запатентував електронну систему телебачення, завдяки чому реалізували бездротове передавання зображення, яке “рухається”. Примітно, що в Україні є музей, присвячений винахіднику.

Федір Піроцький

Винахідник Федір Піроцький родом з українського міста Олешки – і він дуже відомий завдяки створенню кінокамери і трамвая на електричній тязі. Його роботи, присвячені зйомці, зробили справжній прорив в індустрії кіно, завдяки чому тепер мільйони людей проводять час вечорами перед екранами. Це також був крок у розвитку технології отримання та передавання інформації. На честь фізика було перейменовано одну з вулиць Полтави.

Борис Патон

Борис Патон – всесвітньо відомий винахідник, який допоміг зробити прорив у галузі зварювальних робіт. За своє життя він став автором десятків робіт на цю тему, творцем нових технологій зварювання, нових металів і сплавів, а також електрозварювання в космосі.

Уже зовсім скоро настане жовтень, і середина осені принесе нам величезну кількість свят, зокрема й професійних. Ознайомитися з повним календарем свят жовтня 2023 можна на Фактах ICTV.