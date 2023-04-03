Сьогодні TikTok є одним із найпопулярніших сервісів для створення та перегляду коротких відео. Здається, у світі немає людини, яка б не знала про існування цієї платформи, навколо якої точиться чимало суперечок, що тягнуть за собою заборони в різних країнах.

Так, хтось вважає, що TikTok сприяє поширенню дезінформації, оскільки кожен користувач може зняти чи змонтувати такий ролик, який йому буде завгодно. Хтось переконаний, що платформа порушує правила безпеки для підлітків, а дехто взагалі вважає, що перегляд таких відео призводить до деградації.

Коли заблокують TikTok в Україні, чи станеться це взагалі та що цьому сприяє, розберемося далі.

Зараз дивляться

В Україні пропонують заборонити TikTok

У другій половині березня 2023 року стали масово з’являтися петиції з проханням заблокувати TikTok в Україні.

Автором першого звернення виступив Денис Сінотов. Він подав петицію від імені українського народу, зазначивши, що згодних із нею обурюють численні факти порушення правил безпеки дітей і підлітків і що платформа стає дедалі небезпечнішою для їхнього здоров’я та безпеки, оскільки там нерідко з’являються відео з небезпечними викликами.

Також автор наголосив на зловживанні особистими даними користувачів, що стало нормою використання цієї соцмережі. І сказав, що TikTok був звинувачений у цензурі та обмеженні свободи слова, оскільки відомі випадки блокування українського контенту.

Другу петицію зареєстрував Ярослав Черненко, зазначивши, що TikTok є платформою деградації та вузького бачення світу. Автор наголосив, що не лише діти, а й дорослі проводять у соцмережі надто багато часу, що погано на них позначається.

Третє звернення було зареєстровано Наталією Карасьовою. Авторка в петиції попросила закрити TikTok хоча б на час війни, оскільки в ньому багато пропаганди.

Варто зазначити, що поки що жодна петиція не набрала потрібну кількість підписів – 25 тис., проте для їхнього збору ще є понад 70-80 днів.

Які країни вже заборонили TikTok

У різних країнах світу почали масово повністю або частково вводити обмеження на користування TikTok. Здебільшого через те, що сервіс може передавати дані користувачів уряду Китаю, адже сам додаток належить китайській компанії ByteDance.

Велика Британія

У Великій Британії заборонили держслужбовцям користуватися TikTok заради безпеки. Так, міністр у справах Кабінету міністрів Олівер Доуден натякнув, що застосунок збирав дані, і додав, що використання подібних сервісів контролюватимуть.

Індія

В Індії TikTok заборонено на пристроях повністю ще з 2020 року. Тоді влада сказала, що застосунок може загрожувати безпеці та цілісності країни.

Тайвань

У Тайвані платформу заборонили використовувати в грудні 2022 року. Ба більше, там розпочато розслідування проти соцмережі за підозрою в незаконній діяльності дочірньої компанії на острові.

США

У США TikTok заборонено на урядових пристроях через побоювання з приводу національної безпеки. Так, є побоювання, що Китай може використовувати дані про американських користувачів у своїх цілях.

Канада

Канада аналогічно до США заборонила TikTok на урядових пристроях. Причина та сама.

Європейський Союз

Платформа заборонена на пристроях офіційних осіб ЄС. Йдеться про такі країни, як Швеція, Данія та інші.

Афганістан

Таліби в Афганістані заборонили соцмережу в 2022 році, щоб “запобігти введенню молодого покоління в оману”. Заборона поки що не набула чинності.

Пакистан

У Пакистані періодично забороняють TikTok і знову дозволяють. Остання заборона на нього була в 2022 році через неприйнятний і непристойний матеріал, що поширюється на платформі.

Чи заборонять TikTok в Україні

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, TikTok в Україні зараз не планують забороняти. Про це він сказав в інтерв’ю LIGA.net.

– Таких розмов наразі немає. Ми уважно стежимо за тим, що відбувається в інших країнах. Але таких розмов і конкретних дій у цьому напрямку немає поки що, – наголосив політик.

Як бачимо, користувачі TikTok в Україні поки що можуть видихнути, у нашій країні платформу найближчим часом блокувати не збираються. Однак дійсно, варто фільтрувати всю інформацію, яка з’являється в соцмережі. Нерідко можна побачити відео, що містять пропаганду або дезінформацію.

Також варто обмежити дітей від перегляду платформи або ж контролювати, якому контенту віддає перевагу ваша дитина.