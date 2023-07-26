Нещодавно в месенджері Telegram стала доступна функція Stories. Наразі вона актуальна тільки для Premium-підписників, проте з часом має стати доступною і для інших користувачів.

Stories – уже знайома функція для тих, хто сидить в Instagram і Facebook, а тому з їхнім створенням не повинно виникнути проблем. Як зробити Stories у Telegram – читайте далі.

Щоб новинка стала доступною, необхідно перевірити, чи останню версію додатку у вас встановлено. Якщо ні – оновіть.

Після зайдіть у месенджер, на головному екрані чатів потягніть вниз, щоб з’явилося Меню.

У меню знайдіть Мої історії та натисніть на відповідну кнопку, щоб зняти Stories.

Зніміть відео або фото на камеру, можна обрати вже наявні кадри з галереї.

Також є можливість обрати час, скільки Stories буде доступно – 6, 12, 24 або 48 годин.

Після налаштуйте приватність, якщо не хочете, щоб ваші публікації бачили всі контакти.

Далі натисніть Опублікувати.

До слова, налаштувати приватність та обрати час Stories можна вже після публікації.