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Як зробити Stories у Telegram – інструкція

26 Липня 2023, 11:58
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Как сделать сторис в телеграм
Джерело: Pixabay

Нещодавно в месенджері Telegram стала доступна функція Stories. Наразі вона актуальна тільки для Premium-підписників, проте з часом має стати доступною і для інших користувачів.

Stories – уже знайома функція для тих, хто сидить в Instagram і Facebook, а тому з їхнім створенням не повинно виникнути проблем. Як зробити Stories у Telegram – читайте далі.

Щоб новинка стала доступною, необхідно перевірити, чи останню версію додатку у вас встановлено. Якщо ні – оновіть.

Після зайдіть у месенджер, на головному екрані чатів потягніть вниз, щоб з’явилося Меню.

У меню знайдіть Мої історії та натисніть на відповідну кнопку, щоб зняти Stories.

Сторіс в телеграм

Зніміть відео або фото на камеру, можна обрати вже наявні кадри з галереї.

Сторіс в тг

Також є можливість обрати час, скільки Stories буде доступно – 6, 12, 24 або 48 годин.

Після налаштуйте приватність, якщо не хочете, щоб ваші публікації бачили всі контакти.

Сторіс в тг

Далі натисніть Опублікувати.

До слова, налаштувати приватність та обрати час Stories можна вже після публікації.

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