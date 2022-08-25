Міністерство юстиції України повідомило, що тепер оформити ТОВ можна автоматично через сервіс Дія.
Як зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю через сервіс Дія – далі в матеріалі.
Про послугу
24 серпня, на порталі Дія запустили автоматичну реєстрацію ТОВ.
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Послуга розроблена Міністерство юстиції разом з Міністерством цифрової трансформації України за підтримки Програма EGAP Фонду Східна Європа, що фінансується урядом Швейцарії.
Процедура пройшла успішне бета-тестування і тепер відкрити бізнес можна буквально за дві секунди.
Послугу реєстрації ТОВ із держреєстратором міністерство запустило ще в жовтні 2020 року. У міністерстві наголошують, що зараз вони прибрали держреєстратора з процесу, щоб зекономити час українців.
Як миттєво зареєструвати ТОВ у Дії
- Перейдіть на сервіс Дія та вторизуйтесь.
- Серед послуг знайдіть Реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту.
- Натисніть на кнопку Зареєструвати ТОВ.
- Вкажіть назву свого товариста українською – за бажанням можете додати скорочену назву та версію англійською.
- Тепер зазначте адресу вашого ТОВ – область, місто. Також у цьому розділі потрібно вказати грошовий капітал ТОВ.
- Наступний крок – додавання керівників (це можете бути ви, або інша людина). Під час додавання керівника потрібно вказати дані про нього.
- Тепер виберіть чи матиме хтось з керівників довірену особу – натисніть Так чи Ні.
- Вкажіть хто буде бенефіціарем (людина, яка отримує прибуток) вашого ТОВ.
- Наступний крок – заповнити дані для зв’язку з вами. Необхідно вказати номер телефону та електронну пошту.
- Тепер виберіть вид економічної діяльності – КВЕДи.
- Оберіть тип оподаткування та бажаний місяць реєстрації.
- Тепер потрібно сформувати модельний статус вашого ТОВ – ви можете погодитись з текстом, що буде на екрані або налаштувати власний статут.
- Останній крок – перевірка даних та підписання. Уважно прочитайте папери, що з’являться на екрані. Якщо все правильно зазначено, натисніть Підписати та надіслати.